Tennis tavolo – Bagnolese, stage in Cina per i giovani Dalmaschio e Bertolini

BAGNOLO SAN VITO Iniziati ufficialmente gli allenamenti in Cina per i due ragazzi della Bagnolese, Pietro Dalmaschio e Denis Bertolini. Sono già al lavoro insieme ad altri giovani atleti lombardi, accompagnati dal tecnico Wang Xuelan del Marco Polo, che il club ringrazia di cuore per aver reso possibile questa straordinaria opportunità. I ragazzi rientreranno giovedì 23, dopo 15 giorni di intenso allenamento, durante i quali potranno confrontarsi con una realtà di altissimo livello e vivere un’esperienza preziosa sia dal punto di vista sportivo che umano. «Pietro e Denis – la nota del club -, vivete questa avventura fino in fondo, con entusiasmo e impegno, consapevoli della grande fortuna che avete avuto. Siamo certi che tornerete arricchiti, con nuove conoscenze, maggiore esperienza e tanta voglia di mettervi ancora in gioco. Al vostro ritorno aspettiamo una relazione completa… e qualche segreto imparato in Cina!».