Tamburello Serie A maschile – Spazzini: “Bravo Solferino! E ora viene il bello”

SOLFERINO Una gioia indescrivibile si respira in casa del Solferino Tamburello all’indomani del successo ottenuto contro la capolista Castellaro. Un successo costruito dal quintetto diretto da Mario Spazzini colpo su colpo e soprattutto grazie ad una reazione, una prova di carattere di un gruppo di atleti che non si sono persi d’animo per un primo set non certo convincente. Non era facile superare un ostacolo cosi ostico sapendo di arrivare da una bruciante sconfitta interna al tie break per mano dell’Arcene, eppure Alessandro Merighi e soci hanno dimostrato di avere le carte in regola per puntare al primato.

«Non nascondo – afferma il dt e presidente Mario Spazzini – che ci credevamo in un risultato positivo. I ragazzi sono stati bravissimi a rimettersi in gioco dopo aver perso il primo set. Temevo il crollo, invece siamo tornati in partita ed abbiamo messo a segno il colpo grosso. Al termine della gara ho fatto loro un applauso, perché sapevo non sarebbe stato facile affrontare una squadra fortissima come il Castellaro all’indomani di una sconfitta». Prosegue Spazzini: «Perso il primo set temevo il crollo. Invece i ragazzi hanno ritrovato gli stimoli e sono riusciti a conquistare la vittoria. Ora in classifica siamo a due punti dal Castellaro e a uno dal Sommacampagna. Con il quintetto scaligero domenica sarà un’altra sfida fondamentale per il nostro cammino. In più, se battiamo il Sommacampagna, accediamo di diritto alla fase finale della Coppa Italia».

Il dt riprende poi il racconto del match con i campioni d’Italia: «Tra il primo e il secondo set ho detto ai miei ragazzi che bisognava aspettare e tirarla lunga per vedere la reazione degli avversari. Poi Alessandro Merighi ha messo a segno vari colpi che hanno dato ulteriore fiducia alla squadra e palla dopo palla siamo riusciti a ottenere la vittoria. Mi sembra giusto evidenziare che abbiamo giocato contro una bellissima squadra che è prima in classifica non a caso. A noi forse manca un pizzico di amalgama. Al tempo stesso, ho visto una forza nel gruppo che confido di rivedere anche contro i prossimi avversari».