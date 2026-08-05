Tamburello Serie A – Verso il derby: il Ceresara “vede” la finale

CERESARA Un set divide il Ceresara da una finale scudetto che, dopo il terzo posto conquistato in regular season, sembrava una chimera. Il netto 6-3, 6-0 inflitto domenica scorsa al Solferino nella semifinale d’andata ha permesso alla formazione allenata da Claudio Grandelli di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo del campionato di Serie, in programma a Ferragosto a Torre de’ Roveri. Un risultato che ha sorpreso molti osservatori, considerando che il Solferino aveva vinto entrambe le sfide della stagione regolare e si presentava ai play off con i favori del pronostico. Il Ceresara, però, ha saputo sfruttare nel migliore dei modi il fattore campo, disputando una prova di grande spessore tecnico e mentale. È vero che il Solferino era privo dell’infortunato Manuel Festi, ma i biancazzurri hanno avuto il merito di interpretare la gara con intensità e continuità, conquistando un vantaggio importante in vista del ritorno. Nello spogliatoio, tuttavia, non c’è spazio per facili entusiasmi. A ribadirlo è Davide Gozzelino, che invita i compagni a mantenere alta la concentrazione in vista della trasferta di domenica. «A prescindere dalla presenza o meno di Manuel Festi, sarà una sfida da dentro o fuori, senza possibilità di rimediare. Domenica, davanti al nostro pubblico, abbiamo giocato bene e dovremo ripeterci anche nel ritorno. Alla possibile finale non pensiamo nemmeno – spiega -. Prima c’è il Solferino e sappiamo che i nostri avversari faranno di tutto per metterci in difficoltà. Sarà una partita tutta da giocare, proprio come l’altra semifinale tra Dossena e Segno». Tra le incognite della giornata ci sarà anche il clima, destinato a incidere sul rendimento delle squadre. «Non dimentichiamoci che il caldo influisce molto e potrà avere un peso nell’economia dell’incontro». Con un piede verso la finale ma lo sguardo fisso sui quaranta giochi che lo attendono, il Ceresara sa di avere un’occasione importante per coronare una stagione fin qui oltre le aspettative. Per trasformare il sogno in realtà, però, serviranno la stessa determinazione e la stessa qualità messe in mostra domenica scorsa, senza lasciarsi condizionare dal vantaggio maturato nel derby d’andata.