Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti, il nuovo viaggio riparte da Cagliari

CASTEL GOFFREDO La Brunetti è pronta a tornare in campo per difendere il titolo italiano. La formazione goffredese, nella passata stagione, ha conquistato il decimo scudetto consecutivo, il 23° complessivo della propria straordinaria storia, superando in finale il Sassari e confermandosi ancora una volta regina del tennistavolo femminile italiano. La squadra castellana riparte dalle proprie certezze, con un organico che non ha subito rivoluzioni. Confermate le romene Bernadette Szocs e Andreaa Dragoman, così come la giovane stella di casa Nicole Arlia, protagonista di un percorso di crescita costante, e la veterana Nikoleta Stefanova, elemento di grande esperienza e affidabilità. La nuova stagione di Serie A1 si presenta però particolare, con un campionato composto da appena sette formazioni. A caratterizzare la massima categoria sarà soprattutto la presenza delle squadre sarde: ben cinque club arrivano infatti dall’isola. Oltre alla Brunetti, unica rappresentante lombarda, l’altra formazione non sarda è il Südtirol.

Il cammino delle campionesse d’Italia inizierà appunto con una trasferta in Sardegna, il primo ottobre, sul campo della Marcozzi Cagliari. Il debutto casalingo è invece fissato per il 19 ottobre, quando al PalaMazzi arriverà il Sassari, avversario affrontato nella recente finale scudetto. Dopo il turno di riposo previsto alla terza giornata, la Brunetti ospiterà il Muravera il 2 novembre, quindi sarà impegnata contro Norbello e Quattro Mori, prima di chiudere il girone d’andata il 16 dicembre sul campo del Südtirol. Le date del ritorno sono ancora da definire, così come quella della Supercoppa contro il Norbello in programma a Castel Goffredo.

L’obiettivo per la squadra goffredese è chiaro: continuare una striscia vincente senza precedenti e scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.