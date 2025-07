Tamburello serie A – Weber: “Castellaro, torneo di alto livello. In semifinale tutto può succedere”

Castellaro I collinari chiudono la regular season e volano ai play off. La formazione di Luca Baldini, grazie al punto conquistato sabato sera a San Paolo d’Argon contro l’Arcene (che ha poi prevalso al tie-break), ha ottenuto la certezza di chiudere al secondo posto il massimo campionato maschile. Ora il focus è tutto sul derby con il Ceresara di Claudio Grandelli, in una doppia sfida tutta mantovana: l’andata è in programma in notturna (ore 21.30) sabato 2 agosto a Cereta. Ritorno a Castellaro il 9, sempre alle 21.30. Entrambe le squadre hanno chiuso con 40 punti, ma i collinari si sono piazzati secondi grazie agli scontri diretti favorevoli. Non solo: insieme al Solferino, il Castellaro sarà testa di serie nella prossima Coppa Italia. «I play off erano il nostro obiettivo – commenta il mezzovolo Gabriele Weber – e lo abbiamo centrato. Con il punto guadagnato nel primo set della gara di sabato contro l’Arcene abbiamo avuto la certezza del secondo posto: che gara!». Sulla stagione appena conclusa, Weber aggiunge: «Il livello delle prime sette squadre era molto alto. Tutti hanno perso qualche punto per strada, anche noi. Alla fine ci teniamo stretto questo piazzamento». Ora tutta l’attenzione è rivolta alla doppia semifinale contro il Ceresara: «Sono due partite incerte, dove tutto può accadere. Pronostici? Meglio non azzardarli, bensì concentrarsi sul gioco, sapendo bene quanto vale il Ceresara». Per quanto riguarda l’altra semifinale, Weber individua i favoriti, ma non esclude sorprese: «Il Solferino, campione d’Italia, parte avvantaggiato. Ma attenzione all’Arcene: se gioca libero e senza pressione, può mettere in difficoltà anche i più forti». Infine, frena su una possibile finale Solferino-Castellaro: «Meglio non fare previsioni. Le “semi” sono piene di insidie. Pensiamo a una gara per volta, poi per la finale scudetto ci sarà tempo».