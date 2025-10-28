Tamburello serie A2 f indoor – La Cavrianese cala subito il tris al debutto nel concentramento di Basaluzzo e vola al 1º posto

Cavriana La Cavrianese si mette subito in evidenza nella prima giornata del campionato di Serie A2 indoor di tamburello. Le ragazze di Vittorio Beatini, nel primo dei cinque concentramenti del girone Nord svoltosi a Basaluzzo, hanno piegato con il punteggio di 13-5 le orobiche del Dossena, per 13-4 le bresciane di Capriano del Colle e infine per 13-2 le alessandrine padrone di casa. Giada e Sofia Beatini, Benedetta Premoli, Linda Residori e Gloria Tondini sono le atlete che formano la compagine collinare del presidente Oscar Tondini. Il 9 novembre a Cles in Trentino saranno impegnate nel secondo concentramento. Gli altri risultati: Basaluzzo-Capriano del Colle 13-8; Basaluzzo-Dossena 4-13; Dossena-Capriano del Colle 10-13. La classifica: Cavrianese punti 9, Capriano del Colle, Basaluzzo e Dossena 3, Nave San Rocco e Segno 0.