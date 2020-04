Tamburello serie B – Il presidente Morari: “Malavicina, meglio puntare sul 2021”

MALAVICINA «Sono in attesa delle decisioni della Federazione. Al momento non si possono fare che ipotesi su quando e come partirà la nuova stagione. Qualora si riuscisse ad iniziare nel mese di giugno forse qualcosa si potrà fare». La pensa così il presidente del Tamburello Malavicina Belvedere Giuliano Morari, formazione virgiliana che nel finale della scorsa stagione open si è assicurata non solo lo scudetto tricolore, ma pure il pass per partecipare al campionato di serie B. Lo stop dettato dall’ormai nota situazione collegata al coronavirus, se da un lato sta lasciando l’amaro in bocca a tutto l’ambiente del team perché era pronto per vivere da protagonista il torneo cadetto; dall’altro alimenta la consapevolezza che bisogna rispettare quanto previsto per evitare qualsiasi rischio. «Pensare alla nuova stagione adesso – prosegue Morari – credo sia inopportuno. Pensare di giocare nelle prossime settimane mi sembra prematuro in quanto non si sa cosa si rischia. Basti pensare che il nostro campionato si gioca in territori come il Bergamasco e il Bresciano che sono tra quelli maggiormente colpiti dal contagi. Forse sarebbe meglio puntare tutto sul 2021».

Qualora da giugno si potesse iniziare a giocare il Malavicina è pronto?

«Le squadre sono fatte e i giocatori sono a disposizione delle società sino alla fine dell’anno, ma non è questo l’aspetto da tenere in considerazione. Tutti noi sappiamo bene quali siano le situazioni legate alle garanzie del sostegno degli sponsor. Vi sono molte aziende in difficoltà che stanno soffrendo il blocco anche e soprattutto in termini economici. Alla luce di tutto, ciò credere che al momento della partenza tutti i timori e le preoccupazioni svaniscano mi sembra fuori luogo».

Sul versante sportivo, voi per affrontare il campionato di serie B come vi siete preparati?

«Noi abbiamo cambiato parecchio. Il dt è Bruno Tommasi che lo scorso anno era al Guidizzolo. I confermati sono due: Nicolò Boschini e Cristian Martini. I volti nuovi, invece, sono: Cristian Marchi ex Settimo, Enrico Vantini, ex Bardolino, Fabio Toninelli, ex Cavriana e due giovani promesse del tamburello trentino ovvero: Cristian Cominolli, 16 anni e Manuel Campolongo, 18 anni».

Paolo Biondo