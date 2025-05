Tennis serie C Play off – La Canottieri Mincio sogna il colpaccio con la corazzata Selva Alta, poi cede 4-2

Mantova Non riesce l’impresa alla Canottieri Mincio, che chiude la sua avventura nei play off promozione di Serie C. La squadra capitanata da Angelo Orsini perde 2-4 contro il Selva Alta Sporting Club (Vigevano), ma merita l’applauso del pubblico accorso per sostenere la formazione di casa. Qualche speranza dopo i singolari si era accesa, grazie alle vittorie contro pronostico di Alessandro Picchioni (2.8) contro Massimiliano Dotti (2.7) per 6/3, 2/6, 6/1 e di Ludovico Ariotti (2.8) su Leonardo Fiocchi (2.7) per 6/3, 2/6, 6/3. I due giovani del vivaio Canottieri/Accademia Vavassori erano riusciti a rimettere in equilibrio l’incontro, pareggiando lo 0-2 iniziale maturato dopo le prime sconfitte in singolare. Samuel Estevez (2.5) aveva ceduto a Lorenzo Conti (2.4), così come Mert Aytekin (2.5) era stato superato da Davide Dadda (2.4), portando i pavesi in vantaggio. La reazione della squadra si era fatta sentire, ma purtroppo a fare la differenza sono stati i doppi, in cui gli avversari hanno confermato la loro superiorità. Conti e Dotti hanno avuto la meglio sulla coppia Estevez-Ariotti con un netto 6/3, 6/4, mostrando solidità e affiatamento nei momenti chiave. Anche l’altro doppio è andato ai pavesi, con Dadda e Fiocchi che hanno chiuso 6/3, 7/5 contro Aytekin e Picchioni, sigillando la vittoria dell’incontro.