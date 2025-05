Tennis Tavolo serie A m – Frigeri: “Alfa Food carica per il futuro. Primo colpo la conferma di Piccolin”

Bagnolo San VitoTempo di bilanci per i dirigenti dell’Alfa Food Bagnolese. Indubbiamente il quinto posto nella classifica finale e la mancata qualificazione ai play off pesano molto. L’assenza per tutta la stagione di Leonardo Mutti (infortunato alla spalla) ha inciso non poco, non avendo coach Semenza una rosa ampia cui attingere. Inoltre, si è riscontrato un appannamento dei giocatori italiani: Piccolin è incorso in alti e bassi, così come Sanchi ha disputato un girone d’andata superbo e un finale abbastanza sotto tono. Ma tutto questo, se vogliamo, è fisiologico nell’arco di una stagione.

In ogni caso, ai dirigenti è spiaciuto non poter regalare almeno la soddisfazione dei play off, soprattutto pensando agli sforzi compiuti dal main sponsor Alfa Food e da tutti gli altri amici sponsor che hanno economicamente aiutato la società nel progetto iniziale.

L’obiettivo, tuttavia, è quello di ripartire con grande entusiasmo. La società, grazie all’esperienza maturata, cercherà di fare meno errori possibili nel programmare la prossima stagione. Ed ha in mente un rinnovamento della rosa da mettere a disposizione del coach.

«Intanto – afferma il dirigente Paolo Frigeri – va un grande ringraziamento al main sponsor, indispensabile per il prosieguo dell’attività ad alti livelli. Alfa Food ha garantito il suo impegno anche per la prossima stagione, e speriamo pure nell’aiuto di chi ci ha sostenuto sino ad ora, sperando che altre realtà si aggiungano. Quest’anno abbiamo assistito ad un campionato molto combattuto e spettacolare. Siamo consapevoli che sarà ancora più dura il prossimo anno. Nuove realtà sportive si presenteranno con grosse velleità e l’entusiasmo da neopromosse. Mi riferisco alle due squadre sarde: il Santa Tecla Nulvi e il Muravera. Sarà un campionato economicamente dispendioso, dovendo affrontare ben quattro trasferte in Sardegna (Cagliari, Sassari, Nulvi e Muravera). A tal proposito, auspichiamo dalla federazione la possibilità di riunire anche due gare per ogni trasferta, ovviamente con il consenso delle società sarde».

Sul fronte tecnico, Frigeri così si esprime: «Per prima cosa, abbiamo la volontà di confermare la nostra italianità. Nomi al momento non se ne possono fare. Posso dire che stiamo cercando di allestire un organico con un mix di atleti giovani ed esperti, pescando tra i migliori italiani del momento. Poi certo guarderemo anche al mercato estero, rimanendo tuttavia nell’area europea. Abbiamo confermato pochi giorni fa il forte e imprevedibile Jordy Piccolin, beniamino dei tifosi mantovani; e il giovane promettente spagnolo Rafael De Las Heras Plaza. Per il resto ci sarà un rinnovamento e ampliamento della rosa». Attese novità a breve.