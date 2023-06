Tennis tavolo – A Dusseldorf Matteo Mutti cede alla “bella”

DUSSELDORF (Ger) È finita con una sconfitta, ma con un bilancio più che positivo, l’avventura del mantovano Matteo Mutti (in forza al Top Spin Messina) al WTT Feeder Düsseldorf II. Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, oggi Matteo (n. 400 del ranking mondiale) nei 32esimi del tabellone principale si è trovato di fronte il tedesco Cedric Meissner, atleta capace la scorsa settimana di vincere il primo torneo disputato al Deutsches Tischtennis-Zentrum e di guadagnare ben 87 posizioni in classifica, passando dal n. 184 al n. 97.

L’azzurro ha giocato alla pari, rimontando da 0-2 a 2-2, per poi lasciare strada all’avversario al quinto set (9-11, 6-11, 11-9, 11-6, 7-11). È partito bene (4-1), ha perso cinque punti consecutivi (4-6) e ne ha vinti tre (8-6). Meissner lo ha di nuovo raggiunto (8-8) e dal 9-9 ha chiuso il primo set. Nel secondo è scattato sul 6-3 e ha conservato il margine fino al termine. Dopo il cambio di campo, Mutti è salito sul 3-1 ed è stato ripreso (3-3). Dal 5-5 è tornato a condurre (7-5) ed è stato riagganciato e superato (7-8). Il mantovano ha chiamato timeout e al rientro si è procurato una palla set (10-9) e l’ha sfruttata. Nel quarto parziale l’azzurro ha avuto un ottimo avvio (4-1) e ha allungato (7-2). È stato recuperato (7-6) e non si è disunito, volando alla conquista del 2-2. Alla “bella” Meissner ha rialzato la testa e ha girato sul 5-1. Ha avuto cinque match-point (10-5) e Mutti gli ha annullato i primi due, cedendo al terzo.