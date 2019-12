Tennis tavolo A1 F – Brunetti col fanalino, big match per la PaninoLab

Mantova Ad aprire il programma della 2ª giornata di ritorno è, questa sera alle 19 al PalaMazzi, il testacoda fra la Brunetti Castel Goffredo e il Coccaglio, che all’andata è finito con un secco 4-0. Match dall’esito scontato, ma intanto bisogna registrare la decisione del giudice sportivo che ha modificato il risultato della sfida al vertice con il Cortemaggiore, da 4-2 per la Brunetti a 3-3, assegnando il successo a tavolino alla lituana Ruta Paskauskiene sulla cinese Li Xiang, per il mancato rispetto dei limiti di tempo previsti per la sospensione del gioco per i problemi fisici accusati dall’atleta castellana. Decisione pesante, che ha ribaltato le posizioni al vertice della classifica.

«Li Xiang ha accusato un malore – spiega il gm Franco Sciannimanico – è andata negli spogliatoi, si è ripresa ed è tornata a giocare. Vincendo. E’ vero che c’è un termine di tempo fissato per la ripresa del match, ma è vero pure che l’arbitro ha fatto riprendere il gioco. Abbiamo fatto reclamo, deciderà la Corte Federale. Ma a noi piace vincere sul campo, non a tavolino, e questo risultato non cambia nulla: c’è ancora la sfida di ritorno e poi i play off. Quanto alla gara col Coccaglio, non va sottovalutata».

Domani a Bagnolo (ore 18) andrà in scena il big match tra PaninoLab e Cortemaggiore, proprio le ultime due avversarie delle campionesse d’Italia della Brunetti, cui entrambe hanno strappato il pareggio. Dopo essersi trovata in vantaggio per 3-1 la Bagnolese; a tavolino, come abbiamo visto, il Teco. All’andata le magiostrine si sono imposte per 4-0. I tecnici della PaninoLab, Cristina Semenza e Dmitriy Samsonov, schiereranno Tian Jing, Degraef e Veronica Mosconi. «Il pareggio nel derby – spiega Semenza – ci voleva proprio perché la battuta d’arresto per 4-0 a opera del Norbello ci aveva un po’ demoralizzato. Tian Jing si è ripresa alla grande, disputando due bellissime partite. Ha superato Tan Wenling e contro Li Xiang, sul 2-2 e 7-7 alla bella, avrebbe anche potuto farcela. Dopo la gara di Norbello si era presa l’influenza, che le aveva impedito di giocare contro il Coccaglio. Il virus invece di debilitarla l’ha rigenerata e l’ho rivista esprimersi ai suoi livelli. Speriamo che continui così. Chernova ha esordito contro Li Xiang e ha perso malissimo, perché non l’aveva mai affrontata, poi ha dato una bella prova di carattere e ha battuto la slovacca Tatiana Kukulkova. Veronica era opposta a Gaia Monfardini e ha usato molto la testa, non facendosi condizionare dai momenti di difficoltà. E’ stata una bellissima serata, una delle nostre prestazioni migliori. Abbiamo una buona squadra, il problema è che finora le ragazze non avevano mai dato il massimo tutte insieme. Siamo contente di aver centrato l’obiettivo della Coppa Italia e il prossimo sarà l’accesso ai playoff, una questione a quattro con Norbello, Quattro Mori ed Eppan. Bisognerà fare più punti possibili, a partire dalla gara con Cortemaggiore. All’andata è girato tutto storto, la differenza dei valori in campo non è certamente quella. Penso che questa volta almeno un pareggio sia alla nostra portata».

Domenica il quadro della giornata si completerà con lo scontro fra il Quattro Mori e l’Eppan, terminato all’andata sul 3-3: è quasi uno spareggio in ottica semifinali scudetto.

2ª GIORNATA DI RITORNO

VENERDI’

Brunetti-Coccaglio 19.00

SABATO

PaninoLab-Cortemaggiore 18.00

DOMENICA

Quattro Mori-Eppan 10.00