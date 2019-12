Pallavolo B2 f – Sabato arriva l’Orgiano: l’Euromontaggi Porto vuole chiudere l’anno in vetta

Porto Mantovano E’ la vigilia dell’ultimo impegno casalingo dell’anno, prima della sosta natalizia, per l’Euromontaggi Porto, che si presenta da capolista ai nastri di partenza della decima giornata. La netta vittoria in trasferta di domenica scorsa a Bolzano ha, infatti, portato in dote il primato in classifica per via della sconfitta rimediata dal Cerea col Noventa: ora le tre squadre sono in fila indiana in classifica, con in testa appunto l’Ngs con i suoi 23 punti.

Come dicevamo, è già tempo di tornare in campo perchè domani sera (ore 20.30) al Palasport di via Gramsci sarà di scena il Laserjet Orgiano, formazione vicentina reduce dalla sconfitta interna nel derby con l’Altavilla, in virtù della quale è scivolata al quartultimo posto in classifica. Per il palleggiatore Francesca Dall’Igna sarà una sfida in famiglia, dal momento che ad Orgiano, nel ruolo di opposto, milita la sorella Anna.

«Anche questa non è una partita facile, semmai ce ne fossero – dichiara il coach Biagio Marone -. Orgiano è una squadra molto fisica ed il suo gioco, perlomeno per quanto abbiamo potuto vedere, non rispecchia la classifica. Bisognerà prestare attenzione ed evitare quei momenti di blackout cui ogni tanto siamo soggetti».

Domani pomeriggio, prima del match, la squadra al completo, compreso lo staff tecnico, parteciperà alla festa di Natale di tutto il settore giovanile presso la palestra delle scuole medie.