Danni per oltre 5 mln di euro: il Comune di Viadana reclama la calamità

VIADANA Ammonta a oltre 5 milioni di euro la somma dei danni registrati sul territorio di Viadana e più in particolare nelle frazioni Nord del paese, duramente colpito dai violenti eventi meteorologici che lo scorso tre luglio si sono abbattuti con forza oltre che nel viadanese, anche a Marcaria e nel suzzarese. A tal riguardo l’amministrazione comunale di Viadana ha provveduto nei giorni scorsi, a raccogliere tutti i dati necessari per presentare la richiesta di sostegno inerente lo stato di calamità naturale. «Il Comune, nel documento inviato a Milano, – fanno sapere gli amministratori – stima in 5 milioni di euro il danno complessivo subito dalla comunità di Viadana, di cui 1 milione alle abitazioni private e 4 milioni alle attività economiche e produttive, due dei quali al solo comparto agricolo. Ricostruendo i fatti, nel pomeriggio di lunedì 3 luglio, un forte evento meteorologico aveva duramente colpito le frazioni Nord di Viadana: la grandine, aveva arrecato danni ingenti a San Matteo delle Chiaviche, Cavallara, Cizzolo e Sabbioni. Sul posto erano subito accorsi i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, mettendo in sicurezza le situazioni più pericolose. Nei giorni successivi inoltre, era stata concordata con Sesa una raccolta straordinaria del verde ed erano intervenuti anche la Protezione Civile Oglio Po Odv, gli operai comunali e l’ufficio tecnico per effettuare ulteriori interventi e per capire quanti e quali danni fossero stati causati sulle strutture pubbliche». Alla conta dei 5 milioni, inoltre, vanno aggiunti i danni che il maltempo ha provocato alle strutture di proprietà comunale e in particolare, alla delegazione di San Matteo delle Chiaviche, alle scuole, alla palestra scolastica, all’edificio presente presso il campo comunale di San Matteo, alla ciclabile di Torre d’Oglio, alla palazzina residenziale di via Giulio Romano e al cimitero di Cavallara. In totale, l’Ente locale ha stimato danni per 280mila euro. Eventi meteorologici improvvisi e violenti come la grandinata registrata lo scorso tre luglio a Viadana, Marcaria e a Suzzara, sono divenuti oramai manifestazioni poco straordinarie, già due anni prima, nell’estate del 2021, a essere colpite da una forte ondata di maltempo, appurando una quantità ingente di danni, erano i vicini Comuni del basso mantovano, di Moglia e Gonzaga.