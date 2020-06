Calcio Dilettanti – Lonighi torna alla Governolese, il Marmirolo prende anche Matkovic

MANTOVA Governolese, Marmirolo e Suzzara: sono ancora loro ad infiammare il calcio mercato dilettanti. I Pirati hanno definito il ritorno in rossoblù del difensore Matteo Lonighi, classe ‘92, nell’ultima stagione proprio al Suzzara. I bianconeri, dal canto loro, sono riusciti a trattenere Andy Rizvani, che ha rifiutato un’importante offerta del Rolo, in Eccellenza, per sposare l’ambizioso progetto suzzarese. Un cavallo di ritorno anche in casa Marmirolo: si tratta del difensore Alen Matkovic, ex Castel d’Ario, reduce da un anno “sabbatico”. Sono diventati così sette gli acquisti del Rullo, dopo quelli di, in rigoroso ordine alfabetico, Andreato, Beschi, Buzzacchero, Prince, Todeschi e Zancoghi.

Due partenze dal Casalromano: il portiere Manuel Offer è destinato all’Ac Ghedi (Seconda Categoria), mentre il difensore Enrico Lorenzoni (2001) va alla Bagnolese, neopromossa in Promozione. Il Sermide aspetta sempre Luca Brondolin, il quale deciderà la prossima settimana se restare al San Felice o accettare l’offerta biancazzurra.