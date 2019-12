Rugby Top 12 – Si riparte col derby: l’Im Exchange Viadana sfida la matricola Colorno

Viadana Riparte il campionato Top 12 con le gare della sesta giornata e l’Im Exchange Viadana scende in campo stasera allo Zaffanella (ore 19.30) per affrontare la neopromossa HBS Colorno. Un derby che va in scena per la prima volta nel massimo campionato italiano. Arbitra l’incontro Andrea Piardi di Brescia.

«Arriviamo da una settimana positiva – afferma il coach Jimenez, ancora in tribuna per squalifica (al suo posto, in panchina, siederà Pavan) – la vittoria contro Rovigo ci ha dato energia, ma dobbiamo rimanere molto concentrati per questa sfida. Colorno ha una squadra importante, con diversi giocatori pericolosi, come ad esempio Bettin, Afamasaga, Halvorsen, Tuilagi: tutti portatori di palla e con esperienza, dovremo prestare molta attenzione. Conosco inoltre lo staff tecnico, sia Prestera che De Marigny, e so che hanno preparato molto bene la partita; fino ad oggi hanno raccolto poco in termini di risultati, ma tutte le squadre che hanno affrontato il Colorno hanno faticato. Siamo due squadre, a mio parere, equilibrate e al completo, noi arriviamo da un periodo di turn over, loro dalla pausa: ci affronteremo a viso aperto, entrambe con voglia di vincere seppur con motivazioni differenti».

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Jimenez dovrà fare a meno degli infortunati Amadasi, A. Ferrarini e Gelati. E ha annunciato il seguente quindici di partenza: Apperley, Spinelli, Manganiello, Pavan, Ciofani, Ceballos, Bronzini, Casado Sandri, Ghigo, Filippo Ferrarini, Bonfiglio, Mannucci, Brandolini, Ribaldi, Antonio Denti. A disposizione: Garziera, Breglia, Mazibuko, Devodier, Grassi, Gregorio, Souare, Andrea Denti.

6ª GIORNATA

VENERDI’

Im Exchange Viadana-Colorno

Ore 19.30, arbitro Piardi di Brescia

SABATO

Mogliano-Valorugby Reggio

Ore 14, arbitro Tomò (Roma)

Petrarca Padova-Fiamme Oro

Ore 15, arbitro Liperini (Livorno)

I Medicei-Femi Rovigo

Ore 15, arbitro Schipani (Benevento)

DOMENICA

Sitav Lyons-Calvisano

Ore 14, arbitro Bottino (Roma)

Lazio-Lafert San Donà

Ore 15, arbitro Gnecchi (Brescia)