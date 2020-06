Trovato senza vita in casa. Era morto prima dell’inizio della pandemia

CASTEL GOFFREDO Lo hanno trovato senza vita steso sul divano. Il calendario di casa aperto sul mese di gennaio. Il cadavere di un uomo di 77 anni, praticamente mummificato, è stato trovato questa mattina in un’abitazione di Castel Goffredo, dove sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri. A chiamarli sono stati i vicini di casa dell’anziano quando hanno realizzato che non lo vedevano da mesi. Un’assenza probabilmente coperta dal lungo periodo di lockdown anche se la morte risalirebbe a prima del coronavirus. Le lettere accatastate nella cassetta della posta hanno confermato quello che era un sospetto e la realtà di un classico dramma della solitudine è emersa quando i vigili del fuoco sono entrati in casa del 77enne. L’uomo, che aveva dei parenti ma con i quali non avrebbe intrattenuto rapporti, era stato in ospedale lo scorso dicembre in seguito a un problema cardiaco. Un problema che potrebbe essersi ripresentato 5 mesi fa e che non gli avrebbe dato scampo.