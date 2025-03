Tennis Tavolo A1 m – L’Alfa Food con l’aiuto del pubblico cerca punti salvezza contro il Norbello

Bagnolo San Vito Questa sera, alle ore 18.30 a Bagnolo San Vito, nella palestra delle Scuole Medie, l’Alfa Food Bagnolese affronterà il Norbello in una partita importante in chiave salvezza: alla squadra mantovana serve una vittoria per la matematica certezza di restare in serie A1, a due giornate dal termine del campionato. Le squadre che retrocedono dalla massima serie in A2, come da regolamento, sono le ultime due, pertanto per la compagine sarda del Norbello è una missione impossibile, essendo ultima in classifica a quota 4, mentre la terzultima, il Servigliano, è a 8. Sicuramente sarà una partita tiratissima, perché tutti daranno il massimo per vincere: la Bagnolese alla ricerca della vittoria nell’ultima gara casalinga e il Norbello che vuole salutare la massima serie con un risultato di prestigio. Il Norbello, agli ordini del tecnico/presidente Simone Carrucciu, scenderà in campo con Marco Antonio Cappucci, Nicolas Daniel Galvano e Gaston Alto. L’Alfa Food Bagnolese si presenta, consapevole dell’importanza della gara, con i pilastri Jordy Piccolin, Francisco Sanchi e il francese Damien Provost. Due parole con il dirigente Paolo Frigeri: «Lasciamo perdere al momento le valutazioni di un’annata con mille problemi. Oggi chiedo alla nostra tifoseria, nell’ultima gara casalinga, di essere vicina agli atleti per salutarli e incoraggiarli in una gara decisiva per noi. E come sempre: forza Bagnolese!».

La classifica: Apuania Carrara punti 23, Marcozzi Cagliari e TT Sassari 17, Top Spin Messina 12, Alfa Food Bagnolese 10, Virtus Servigliano 8, Il Circolo Prato 7, TT Norbello 4.