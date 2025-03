Rugby serie A Elite – Viadana cade a Padova, ma conquista due punti vitali e difende il primo posto

Padova Al Memo Geremia di Padova il Rugby Viadana esce sconfitto di misura, ma offre una prestazione in crescita e di maturità, nonostante un primo tempo in cui i padroni di casa sembravano involati verso il successo; i gialloneri, mai domi, hanno riaperto la partita mettendola in forse nei minuti finali, ma sono i veneti a esultare alla fine 33-28.

Il Petrarca Padova parte meglio e già al 7’ sblocca il punteggio con Minozzi che trova la linea di corsa vincente e perfora la guardia giallonera. Lyle non è preciso dalla piazzola. Viadana cade in qualche fallo di troppo e in una situazione tipica da maule l’ex Montilla schiaccia in meta, con i veneti che vedono premiato il maggiore dominio territoriale. Al 23’ il Petrarca macina fasi nei ventidue viadanesi e alla fine Montilla fa il bis personale, eludendo l’ultimo tentativo di Di Chio di fermare il tallonatore in nero. Passa un minuto e i gialloneri rompono il silenzio con una marcatura iniziata dall’ottimo break di Morosini, Sauze riceve all’ala, calcia a seguire e schiaccia in meta. La fiammata scuote i leoni che subito vanno a segno con Brisighella, che va a ricevere un difficile pallone aereo calciato da Tebaldi; la ripartenza è tutta in verticale con lo stesso estremo che riceve l’offload e vola in meta eludendo i placcaggi petrarchini. I padroni di casa trovano altri tre punti dalla piazzola con Lyle per un placcaggio irregolare, ma è un Viadana che alza i giri sia nel possesso che nella conquista del territorio. A 5 minuti dal termine Morosini pesca il cartellino giallo per un fallo professionale e sulla maule seguente i gialloneri, in inferiorità numerica, impongono il turn over con una pregevole azione difensiva e la mischia di Viadana fa la voce grossa sul pacchetto di veneto. Termina un primo tempo caratterizzato dal ritmo alto con la fuga iniziale dei padroni di casa, ma i mantovani hanno una reazione che permette loro di rimanere agganciati alla gara. La seconda frazione riparte con il Petrarca che trova la meta del bonus con Minozzi, mentre i gialloneri pagano l’inferiorità numerica con i tuttineri che allungano ancora dalla piazzola. Al 55’ arriva la terza meta dei leoni con una maule di trenta metri con Quattrini che va a referto e Roger trasforma da posizione defilata. Al 69’ il cartellino giallo è per il pilone patavino D’Amico per placcaggio irregolare. A 10’ dal termine Sauze firma la quarta meta del Viadana che si riporta sotto break. I leoni risalgono il campo e creano i presupposti per la meta del sorpasso, che però non si concretizza nell’ultima trasmissione su Quattrini. “All in” negli ultimi tre minuti, ma il Petrarca gestisce bene lo scorrere del tempo e infila il secondo successo consecutivo dopo il derby con Rovigo, I gialloneri riportano a Viadana due punti, bonus mete e quello difensivo, ma soprattutto ricaricano l’autostima in vista del duello con i Bersaglieri a Viadana.

Alessandro Soragna