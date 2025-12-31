Tennis tavolo A1 maschile – Alfa Food ad Ancona per fare la storia. Semenza: “Tutta Bagnolo sogna il trofeo”

Bagnolo Smaltita la delusione per l’ultima gara di campionato, con il ko interno contro il Muravera che è costato l’imbattibilità stagionale, in casa Alfa Food Bagnolese è tornata subito la concentrazione. C’è una Coppa Italia da giocare, e un sogno da inseguire: quello di provare a portare in alto i colori mantovani anche al maschile. La formazione guidata da Cristina Semenza sarà protagonista ad Ancona nella Final Four che apre il 2026. Sabato alle 18 la semifinale contro il Top Spin Messina, squadra attualmente quarta in Serie A1 e già affrontata – e battuta – in campionato con un secco 3-0. Un precedente che dà fiducia, ma non illude: «Con le feste la delusione per come è andata la gara con Muravera è stata archiviata – spiega il direttore tecnico Semenza – siamo comunque ancora in vetta alla classifica. Ora testa alla Coppa Italia: Messina l’abbiamo piegata in campionato, ma in quell’occasione mancava Ursu, il loro straniero più forte, che ad Ancona ci sarà. Noi saremo al completo ed è un aspetto importante». La formula della Coppa – doppio iniziale seguito dai singolari, tre punti per chiudere la sfida – può diventare un fattore: «Rispetto al campionato cambia qualcosa – prosegue Semenza – con Messina sarà una partita vera, intensa. Sarebbe fantastico centrare la finale di domenica e magari riuscire a conquistare la Coppa Italia. Un sogno per tutto il paese». L’altra semifinale metterà di fronte le due sarde Sassari e Muravera, con quest’ultima che ha appena dimostrato di essere una formazione ostica, capace di colpire anche in trasferta sul campo della capolista. Per la Bagnolese, la Coppa Italia rappresenta un primo grande bivio stagionale: certezze confermate, voglia di rivalsa e un gruppo che ha già dimostrato personalità nei momenti decisivi. Il campionato tornerà subito dopo, con la sfida al Marcozzi in avvio di ritorno: «Sarà importante partire con un risultato positivo – conclude Semenza – anche per rifarci di quanto accaduto nell’ultima gara». Ma prima, tutto il focus è su Ancona per inseguire un sogno chiamato Coppa Italia.