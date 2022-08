Tennis tavolo – Brunetti, lunedì 22 il raduno al PalaMazzi

CASTEL GOFFREDO Anche se in realtà la palestra di Castel Goffredo non ha mai chiuso quest’estate, domani scatta ufficialmente la nuova stagione della Brunetti. Tutti quindi sono attesi al PalaMazzi, dai più piccoli ai più grandi, con presenti come sempre il capo allenatore Alfonso Laghezza a dare le prime direttive e gli altri tecnici. Si parte con una doppia sessione: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Non mancheranno le big castellane, Nicole Arlia e Gaia Monfardini, tanto per citare qualche nome, reduci dall’ottima performance agli Europei, e i giovanissimi, pronti a mettersi al lavoro in vista dei propri tornei e campionati. Oltre agli atleti italiani che durante la stagione si preparano in quello che è il centro tecnico più prestigioso nel nostro Paese a livello di club. «Siamo contenti dell’inizio della nuova stagione – afferma il gm Franco Sciannimanico – Punteremo sempre ai vari titoli in Italia, ma in questa stagione avremo in più la Europe Cup Women. Il 2022/23 sarà un anno importante soprattutto per Gaia e Nicole, che continueranno il loro processo di crescita sia con il club sia in nazionale. Discorso valido pure per agli altri nostri atleti nel giro azzurro. Maria Xiao? Non sarà più con noi: la sua nazionale vuole che resti in Spagna per preparare soprattutto le prossime Olimpiadi». Il club castellano non ha comunque mancato di farle i complimenti via social per la medaglia di bronzo vinta in doppio agli Europei, così come ha festeggiato l’oro e l’argento della rumena Bernadette Szocs, conquistato rispettivamente nel doppio femminile e nel misto. Con Bernadette, Gaia, Nicole e la newQuest’anno – è sicuro – la Brunetti si farà rispettare al suo ritorno in Europa.