Ciclismo prof – Storico Affini: è maglia rossa alla Vuelta di Spagna

Breda (Olanda) Edoardo Affini è la nuova Maglia Rossa della Vuelta a España 2022. Il campione mantovano della Jumbo-Visma è balzato in testa alla classifica generale al termine della terza tappa con arrivo a Breda, succedendo così ai compagni di squadra Robert Gesink e Mike Teunissen. Una grande soddisfazione per il corridore mantovano che, dopo il giorno di riposo, vestirà la Roja nella quarta frazione in programma martedì da Vitoria-Gasteiz a Laguardia per quella che ha tutta l’aria di essere una staffetta organizzata da parte della squadra olandese che regala così una giornata di gloria anche al mantovano dopo aver “premiato” Gesink e Teunissen.