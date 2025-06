Tennis tavolo – Cristina Semenza vince tre titoli Master e un bronzo

Riccione Grande exploit di Cristina Semenza ai Campionati Italiani Master di Riccione: l’atleta, nonché dt della Bagnolese, in tre giorni di gare si è messa al collo tre ori e un bronzo. L’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato ieri nella gara a squadre di A1, con la compagna di club all’Alfa Food Daniela Nita Viorica, nella quale, tra l’altro, si sono confermate sul tetto d’Italia per il terzo anno consecutivo. Hanno battuto 3-1 Sassari dopo una lunga battaglia. Giovedì invece era arrivato il titolo nel singolare Over 50. La portacolori biancazzurra, nella riedizione della finale del 2023, ha ripetuto il successo per 3-1 (14-12, 11-8, 7-11, 11-7) su Francesca Avesani (Polisportiva Colognola ai Colli), che era la campionessa in carica. Si sono classificate al terzo posto Laura Gambacorta (Tennistavolo Aldo Pappalardo), che è stata fermata in semifinale per 3-0 (4-11, 5-11, 3-11) da Semenza, e Michela Merenda (Tennistavolo Coccaglio), che ha lasciato il passo per 3-0 (9-11, 10-12, 7-11) ad Avesani. Le due finaliste sono partite dai quarti: Semenza ha battuto per 3-0 (11-6, 11-7, 11-7) Francesca Caramagna (Tennistavolo Enjoy) e Avesani per 3-0 (11-7, 11-4, 11-2) Giuseppina Volpi (Athletic Club). Mercoledì, il dt dell’Alfa Food Bagnolese ha conquistato ben due medaglie. Nell’Over 40 il bronzo assieme Stefano Tomasi (Milano Sport Tennistavolo) nel misto: in semifinale hanno ceduto per 3-1 (4-11, 11-2, 6-11, 13-15) ad Alessandro Gammone (CSI Cava) e Ana Brzan (Sassari), poi vincitori del torneo. Nel doppio Over 40 femminile ecco l’altro oro per Cristina assieme a Monia Franchi (atleta del Giovanni Castello), che si sono imposte in semifinale per 3-0 (11-8, 11-5, 11-6) su Lucia Kandracova (Tennistavolo Bonacossa Milano) e Ana Brzan (Tennistavolo Sassari) e in finale per 3-0 (11-9, 11-7, 11-4) su Marina Conciauro (Quattro Mori Cagliari) e Elena Rozanova (Tennistavolo Sassari). «Meglio di così non poteva andare – spiega una raggiante Semenza – Su quattro gare ne ho vinte tre! Mi aspettavo di più nel misto, ma anche il bronzo va benissimo. Sono davvero contenta di avere vinto nel doppio con Monia, la mia migliore amica, e poi nel singolare contro Avesani. Ci conosciamo benissimo ed è sempre una lotta». Ciliegina sulla torta la vittoria a squadre con Daniela Nita Viorica: «Ero stanchissima dopo tre giorni di gare. E’ stata dura perché Sassari ha lottato fino alla fine. Io e Nita siamo felicissime perché vincere per tre anni consecutivi non è facile». Ieri è arrivato anche il titolo in doppio del 14enne Denis Bertolini : «Così abbiamo festeggiato tutti insieme. Ora avanti a questi Campionati Italiani con gli altri ragazzini della Bagnolese!».