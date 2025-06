Nuoto artistico – La Virgiliana Mantova da applausi al torneo di San Marino

Mantova Sorridenti e scherzose a bordo vasca, tese e concentrate ai blocchi di partenza e poi… in acqua: aggraziate, intense, serrate nei movimenti, precise, atletiche ed espressive. Le sincronette della Virgiliana Mantova guidate da Svetlana Ryapolova si sono fatte onore nella trasferta a San Marino, raccogliendo i frutti di una stagione vissuta con dedizione, impegno e costanza. Tre emozionanti podi, importanti piazzamenti nella top ten e diverse altre prestazioni di rilievo hanno confermato la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto. Anche quest’anno, il pubblico è accorso numeroso all’impianto Multieventi Sport Domus per il Torneo Spring Open di nuoto artistico, svoltosi dal 16 al 18 maggio. Spettatori coinvolti e curiosi, tanti familiari e appassionati hanno accompagnato la grande festa di questo sport che unisce tecnica, estetica, coordinazione, grazia e spirito di squadra. Le gare, riservate alle categorie Propaganda ed ex agoniste, hanno visto in vasca oltre 1400 atleti (quasi tutte ragazze, ma anche qualche raro rappresentante maschile in squadre miste), supportati da circa 200 allenatrici e protagonisti di ben 840 esercizi. Una vetrina nazionale ed europea che ha raccolto società provenienti da tutta Italia e da vari Paesi esteri. Soddisfazione piena per le allenatrici Svetlana Ryapolova (Assolute, Juniores, Ragazze), Eleonora Sassi (Esordienti e Scuola Sincro) e Agata Piva, che ha affiancato entrambe. Le gare hanno proposto, da venerdì a domenica, esercizi singoli, doppi, trii e di squadra. Hanno aperto le competizioni le giovanissime Esordienti A: in Duo, Penna e Cosenza hanno chiuso al 14° posto; nella prova individuale 12ª Penna e 22ª Cosenza. Tra le Ragazze, il Duo Ferraroni-Fontanesi ha sfiorato il podio con un ottimo 4° posto, distanziato di appena due centesimi dal bronzo. Il Duo Scacchetti-Zacchia si è piazzato 25° su 56. Nella categoria Juniores, sesto posto per il Duo Zera-Mastracchio, coppia “quasi gemella” per affiatamento e stile, mentre il Duo Rosa-Guizzardi ha centrato un buon 13° posto. Tra i trii, 5° posto per le Ragazze Scacchetti-Ferraroni-Fontanesi (riserva Zacchia), 10° tra le Juniores Mastracchio-Rosa-Zera. Il pomeriggio di venerdì ha regalato il primo oro per la Virgiliana: Giatti e Piva hanno dominato la gara Duo Assoluto con un esercizio elegante, atletico, ben coreografato, precedendo Nuotatori Trentini e Schio Nuoto. Sabato, altro podio: il Trio Assoluto Giatti-Guizzardi-Piva ha chiuso 2°, staccato di soli 0,300 punti dalle prime dello Sport Dream Campus Team Pavia. Finale mozzafiato domenica con la Squadra Assoluto (Ferraroni, Fontanesi, Giatti, Guizzardi, Mastracchio, Piva, Rosa, Zera), che ha conquistato un emozionante argento a 0,450 dal primo posto. Una routine intensa, caratterizzata da sincronia, difficoltà tecnica, spinte in apnea e una forte intesa collettiva. Le atlete in gara a San Marino (in ordine alfabetico): Aurora Cosenza, Emma Ferraroni, Linda Fontanesi, Margherita Giatti, Vittoria Guizzardi, Greta Mastracchio, Arianna Penna, Agata Piva, Sofia Rosa, Viola Scacchetti, Anna Zacchia, Carolina Zera.

Le sincronette mantovane torneranno in gara lunedì 2 giugno al IX Trofeo Verona Sincro, dove presenteranno esercizi in tutte le categorie, dalle Esordienti all’Assoluto.