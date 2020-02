Tennis Tavolo giovanile – Brunetti super al torneo di Terni

TERNI Al termine del secondo torneo nazionale giovanile di Terni sono state premiate le società più forti. L’ultima premiazione della giornata ha riguardato la classifica per club, che ha visto primeggiare, come da diversi anni a questa parte, la Brunetti Castel Goffredo con 104 punti, davanti al Tennistavolo Torino con 87 e all’A4 Verzuolo con 82.

Nella categoria Giovanissimi, da segnalare per la vittoria si sono affrontati il numero uno del seeding Francesco Trevisan e il numero due Erik Paulina , entrambi tesserati per lo Sportni Krozek Kras: a prevalere il primo per 3-0 (11-6, 11-7, 11-5). Trevisan ha prevalso negli ottavi per 3-0 (11-3, 11-2,11-3) sul numero sedici Paolo Ponzo (A4 Verzuolo) e nei quarti per 3-0 (11-4, 11-4, 11-6) sul numero otto Marco Travagliati (Brunetti Castel Goffredo).

John Michael Oyebode (Il Circolo Prato 2010) ha lanciato un messaggio inequivocabile alla concorrenza tra gli Juniores, aggiudicandosi anche il secondo torneo nazionale giovanile della stagione. Oyebode, dopo il 3-0 (11-3, 13-11, 11-6) nei sedicesimi sul numero quarantatre Gennaro Giustiniani (Galleria Auchan Mugnano) e il 3-0 (13-11, 11-7, 11-7) negli ottavi sul numero dodici Leonardo Bassi (Castel Goffredo), nei quarti ha dovuto combattere strenuamente per spuntarla per 3-2 (11-9, 4-11, 9-11, 11-8, 1412) sul numero sei Tommaso Giovannetti (Ennio Cristofaro Casamassima).

Si è concluso con un derby della Teco Corte Auto Cortemaggiore il tabellone Juniores femminile: al PalaTennistavolo Aldo De Santis si sono affrontate la testa di serie numero uno Arianna Barani e la numero tre Valentina Roncallo, ha vinto la ligure in rimonta per 3-2 (7-11, 11-5, 4-11, 11-9, 13-11). In semifinale la vincitrice ha sconfitto per 3-1 (12-10, 10-12, 11-8, 11-9) la numero due Elisa Armanini (Brunetti Castel Goffredo) e la finalista per 3-0 (11-7, 11-6, 11-2) la numero quattro Irene Favaretto (Vallecamonica).

Roncallo aveva faticato negli ottavi per avere ragione per 3-2 (13-11, 5-11, 9-11, 11-9, 11-9) della numero cinque Stella Frisone (Tennistavolo Torino) e nei quarti aveva regolato per 3-0 (11-7, 11-2, 11-6) la numero sette Lisa Bressan (Brunetti Castel Goffredo), mentre Barani aveva lasciato un set sia (8-11, 11-0, 11-4, 11-7) alla numero tredici Elena Thai Kim Lan (Brunetti Castel Goffredo) sia (11-3, 3-11, 11-5, 11-3) alla numero Celeste Leogrande (Casamassima).

Tra gli Allievi ottima performance della tds n. 9 Davide Pezzini (Castel Goffredo), che negli ottavi aveva sconfitto a sorpresa il n. 2 Daniele Antonio Spagnolo (Tennistavolo Ausonia Enna).