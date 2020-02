Calcio – Saccani: “Tutto fermo fino all’1/3”. I recuperi saranno infrasettimanali

MANTOVA Il presidente della Delegazione provinciale Figc, Giuseppe Saccani, conferma: attività sospese fino al prossimo 1° marzo. «Preso alla lettera – dice il dirigente federale – significa che tutta l’attività, anche quella dei nostri uffici, è ferma. A Mantova abbiamo deciso di tenere gli uffici aperti fino a dopodomani, giovedì, poi li chiuderemo fino a lunedì 2 marzo. Anche noi, in definitiva, rimaniamo in attesa di disposizioni».

«Parlando con alcuni nostri dirigenti – continua il delegato Figc – mi hanno detto di condividere le decisioni adottate in questi giorni sia dalle autorità civili che da quelle sportive. Prima di tutto viene la salute. I campionati? A livello pratico dovremo ricalcare, una volta terminata la fase emergenziale, i provvedimenti presi in casi eccezionali, per esempio quando si è prolungato il maltempo nel 1985». «Questa situazione – conclude Saccani – è certamente diversa, ma sul piano pratico dovremo intervenire facendo giocare un paio di partite a settimana. Però, come dicevo, anche noi dirigenti mantovani stiamo aspettando disposizioni dal Crl, anche perché non possiamo assolutamente prendere decisioni autonome diverse da quelle dettate dal Comitato regionale. Il quale, a sua volta, si basa sulle disposizioni di Prefetture, Regioni e Stato. Cerchiamo di accettare di buon grado le decisioni che vengono emanate. Per giocare a calcio c’è sempre tempo. Speriamo che l’emergenza termini presto e col minor numero di vittime». (gi.bo.)