Tennis tavolo – L’Alfa Food Bagnolese completa il team di A2 con Bianca Bracco

Bagnolo S.Vito L’Alfa Food Bagnolese guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e amplia i propri orizzonti: non solo la formazione maschile nel massimo campionato, ma anche la squadra femminile in Serie A2. Niente proclami o sogni di gloria immediata, ma la volontà concreta di costruire un gruppo coeso, competitivo e capace di divertirsi e far divertire il pubblico, con il consueto spirito che da anni anima la società virgiliana. La guida tecnica e carismatica del nuovo team sarà affidata a Cristina Semenza, giocatrice esperta e punto di riferimento dentro e fuori dal campo. In squadra ci sarà anche Daniela Nita Viorica, volto noto e apprezzato del panorama pongistico, oltre alla new entry Bianca Bracco, innesto di qualità che completa una rosa già solida. Classe 1996, Bracco è nata a Sanremo e oggi risiede a Bologna. Ha alle spalle una carriera di alto livello: diversi podi nei campionati italiani giovanili e di categoria, quattro stagioni da titolare in Serie A1, cinque partecipazioni agli Europei giovanili, numerosi tornei Ettu e Ittf disputati in giro per il mondo con la maglia della Nazionale italiana, con cui ha militato per sette anni, tra selezione giovanile e Assoluta. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Muravera, in Serie A2, ma per diversi mesi è rimasta ferma per problemi fisici. Il progetto Bagnolese, però, l’ha convinta a rimettersi in gioco. A spingerla verso questa nuova avventura è stato il desiderio di ritrovare il piacere della competizione in un ambiente sano e stimolante, accanto a compagne di squadra con cui c’è già sintonia. Con Daniela Nita, infatti, ha già condiviso esperienze in passato, trovando grande affinità sia sul piano umano che sportivo. Con Semenza, invece, ha spesso incrociato la racchetta da avversaria e ora è felice di poter fare squadra con lei. Dopo un anno complicato, Bracco è pronta a ripartire con entusiasmo, senza pressioni ma con la ferma intenzione di dare tutto. L’approccio della società e del main sponsor, che non impongono obiettivi ma chiedono solo impegno e passione, è stato un ulteriore stimolo. In un gruppo composto da ex giocatrici di Serie A1 che tornano a giocare soprattutto per amore dello sport, l’agonismo non mancherà comunque: «Quando si entra in campo – sottolinea Bianca – si dà sempre tutto». L’ambiente bagnolese ha accolto con entusiasmo il suo arrivo, e lei promette di ripagare l’affetto con serietà, determinazione e voglia di lottare su ogni punto. Il countdown per l’inizio della stagione è già partito: a Bagnolo San Vito si respira aria nuova, e il pubblico è pronto a sostenere con calore questa avventura tutta al femminile.