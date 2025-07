Calcio femminile – Alice Barbieri riparte da Brooklyn: nuova avventura a stelle e strisce

Mantova Dopo sei mesi in Italia con la maglia della Sampdoria Women, Alice Barbieri è pronta a voltare pagina e a tuffarsi in una nuova sfida. La centrocampista classe 2003, nata a San José da genitori mantovani, è infatti una nuova giocatrice del Brooklyn Football Club Women, società professionistica che milita nella USL Super League, massimo campionato statunitense al di fuori della NWSL. Si tratta di un ritorno a casa per Alice, che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio negli Stati Uniti. Selezionata ancora giovanissima dall’Università dell’Oregon, Barbieri ha disputato tre stagioni nel campionato NCAA prima di trasferirsi alla prestigiosa UCLA, dove ha conquistato il torneo della lega e disputato il National Championship con le migliori 64 squadre d’America. A gennaio il salto in Europa e l’esperienza in Serie A con la Sampdoria. Nei sei mesi a Genova, Alice ha potuto vivere il calcio italiano da vicino, nel Paese d’origine della sua famiglia, e ha coronato il sogno di indossare una maglia storica come quella blucerchiata. Tra i suoi idoli, non a caso, ci sono Andrea Pirlo, ex regista di Milan e Juve (squadra del cuore), e Rose Lavelle, stella della nazionale Usa. Ora, con entusiasmo e nuove motivazioni, riparte dal progetto ambizioso del Brooklyn FC, club nato nel 2023 e destinato a crescere anche sul versante maschile nei prossimi anni. Per Alice Barbieri è tempo di tornare protagonista in una nuova avventura a stelle e strisce.