Tennis Tavolo serie A1 f – La PaninoLab recupera col Casamassima il 12/2

BAGNOLO SAN VITO La Fitet ha accolto la richiesta della PaninoLab per il recupero casalingo col Casamassima: la gara valida per la seconda di ritorno si disputerà sabato 12 febbraio alle ore 17. Il rinvio si era reso necessario per un caso positivo al Covid nel team mantovano. Domenica prossima la squadra di coach Laurentiu Capra (in foto) rende visita alle ore 15 a Cortemaggiore al Teco Corte Auto per la terza giornata di ritorno. Torna Vorobeva, ma sarà assente Zaharia. Le piacentine sabato alle 21.30 recuperano a Castel Goffredo con la Brunetti la sfida della seconda di ritorno. Queste ultime domenica alle 18 ricevono le altoatesine dell’Eppan. Rinviata la quarta di ritorno Brunetti-Casamassima.