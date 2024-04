Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti dieci e lode: il 4-0 al Quattro Mori vale l’en plein

CAGLIARI Le campionesse d’Italia della Brunetti Castel Goffredo hanno concluso la regular season di serie A1 a punteggio pieno. Ieri sera, nella gara dell’ultima giornata di ritorno, hanno ottenuto la decima vittoria, battendo per 4-0 il Quattro Mori Cagliari.

Nicole Arlia è scesa in campo per la prima volta dopo la conquista dei tre titoli ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta e ha avuto la meglio su Arianna Barani, che è stata dominata nel primo parziale e nel secondo e nel terzo ha lottato quasi alla pari.

Nel derby romeno, Bernadette Szocs ha prevalso nettamente su Tania Plaian e nel terzo singolare la sua connazionale Andreea Dragoman si è aggiudicata tre set agevolmente sulla veterana Wei Jian, che nel terzo ha, però, messo la testa avanti di misura. Il confronto è entrato gradualmente nel vivo e ha trovato il suo apice nell’ultimo match, nel quale Arlia ha ceduto la prima frazione a Plaian e ha ribaltato la situazione, mettendo in carniere la seconda e la terza. Nella quarta la portacolori sarda ha avuto la meglio al termine di una lunga battaglia, protrattasi ai punti di spareggio, e ha pagato la fatica fisica e mentale crollando alla bella, che si è rivelata una passerella per la giovane campionessa castellana.

Manca all’appello la partita fra il Ciatt Prato e l’ASV Südtirol, che è stata rinviata a domenica 21 aprile. In classifica conduce la Brunetti con 20 punti, davanti al Südtirol con 12, al Quattro Mori con 10, a Prato e Muravera con 7 e al Norbello con zero. Südtirol e Prato, come detto, hanno un incontro in meno. Le posizioni in vista dei play off sono già assegnate e le semifinali scudetto del 23 aprile opporranno la Brunetti al Ciatt Prato e il Südtirol al Quattro Mori.