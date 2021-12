Tennis tavolo Serie A1 – La Brunetti sorride a metà: ok le ragazze, ko la squadra maschile

CASTEL GOFFREDO Gioie e dolori nell’ultima d’andata per la Brunetti maschile e femminile. Al PalaMazzi i due match sono andati in scena in contemporanea, per regalare spettacolo ai tifosi. E lo spettacolo in campo non è mancato Le campionesse d’Italia hanno archiviato senza problemi il testa-coda con il Marco Polo Brescia, chiudendo da imbattute in vetta al campionato, e con tre lunghezze sulla PaninoLab Bagnolese. Per la sfida con le rondinelle, che non hanno schierato l’ex Elisa Armanini (forse un infortunio), coach Alfonso Laghezza nel primo incontro ha schierato Nicole Arlia, brava a superare 3-1 Xuelan Wang. Negli altri match dominio di Tan Monfardini, che non ha concesso scampo a Elettra Valenti piegata 3-0, e di Gaia Monfardini, che con lo stesso risultato ha superato Petenzi. Gara chiusa da Arlia con un altro 3-0 su Valenti: per lei una doppietta con cui ha festeggiato alla grande i 16 anni. «Rispettato il pronostico – afferma il dt Alfonso Laghezza – Buona la risposta di Nicole Arlia nel primo incontro: volevo che giocasse un match intenso».

Nulla da fare per i maschi con la capolista Apuania: sullo 0-3, bella reazione di Baciocchi che ha battuto il mantovano, ed ex, Leonardo Mutti. Poi Yefimov si è arreso a Gacina per il definitivo 1-4.