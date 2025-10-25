Tennis Tavolo serie A1 m – Alfa Food sogna l’impresa nel fortino dell’Apuania

Bagnolo San Vito Dopo oltre un mese l’Alfa Food torna in campo per la seconda giornata del massimo campionato. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 al Palasport di Avenza, frazione di Carrara. Si prospetta un incontro tutto da seguire, tra due formazioni profondamente rinnovate rispetto alla scorsa stagione e pronte a darsi battaglia in una sfida dal sapore particolare, caratterizzata anche da diversi “ex” in campo. L’Apuania Carrara, padrona di casa e formazione tra le più titolate del panorama nazionale, potrà contare sull’ex Bagnolese Francisco Sanchi, uno degli acquisti di punta del club toscano. Dall’altra parte, l’Alfa Food Bagnolese risponderà schierando due ex atleti proprio della società carrarese: Mihai Bobocica e Ake Hannes Soderlund, che avranno sicuramente motivazioni speciali nel ritrovare il loro vecchio club. La squadra toscana, guidata dal tecnico Claudio Volpi, dovrebbe presentarsi con la formazione tipo composta da Francisco Sanchi, Matteo Mutti, Diaw Ibrahima e Viktor Seven Erik Brodd, un quartetto di grande valore tecnico e agonistico. Potrà inoltre contare sul supporto del pubblico di casa, che potrebbe rivelarsi un fattore determinante in un match dal pronostico apertissimo. Sul fronte mantovano, la Bagnolese affronterà la trasferta con grande entusiasmo e spirito di squadra. Agli ordini del tecnico Cristina Semenza, scenderanno in campo gli italiani Jordy Piccolin, Tommaso Giovanetti e Mihai Bobocica, insieme allo svedese Ake Hannes Soderlund, all’esordio ufficiale con la maglia bagnolese. Nel gruppo regna curiosità e ottimismo: l’ambiente è carico per vedere all’opera il nuovo innesto straniero e per misurare i progressi della squadra in un test di altissimo livello. Nonostante la forza dell’avversario, la Bagnolese è pronta a giocarsi tutte le proprie carte con determinazione e spirito competitivo.I tifosi, anche se lontani, non faranno mancare il loro sostegno, seguendo con passione la gara sui canali social ufficiali del club. Sarà una sfida di grande intensità e spettacolo, dove ogni punto potrà risultare decisivo.