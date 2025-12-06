Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food fa l’impresa a Sassari (1-3) ed è in vetta da sola

SASSARI La super sfida della sesta giornata tra le due capolista sorride all’Alfa Food Bagnolese, che con un convincente 3-1, sul campo dei campioni d’Italia del Tennistavolo Sassari, si prende la vetta solitaria. Per il club mantovano è un traguardo storico, per la prima volta in cima alla classifica da solo e, ancora imbattuto dopo sei turni, si candida sempre di più per il Tricolore. «Una vittoria di squadra – risponde il dt Cristina Semenza – e di un gruppo unito, Piccolin non ha giocato ma è come se lo avesse fatto. Siamo primi da soli per la prima volta, dopo questo colpo esterno contro una compagine forte. Bene Giovannetti e Soderlund. Bobocica era un po’ stanco, tanto d’aver ceduto a Cappuccio, ma la vittoria è arrivata. Che bello essere soli in vetta!». Domenica 21 a Bagnolo è in programma l’ultima di andata, e del 2025, con il Muravera.

TENNIS TAVOLO SASSARI-ALFA FOOD BAGNOLESE 1-3

John Oyebode-Tommaso Giovannetti 1-3 (5-11, 13-11, 14-16, 8-11); Andrea Puppo-Hampus Soderlund 0-3 (9-11, 8-11, 9-11); Marco Cappuccio-Mihai Bobocica 3-1 (11-9, 4-11, 12-10, 11-9); John Oyebode-Hampus Soderlund 1-3 (11-8, 9-11, 9-11, 10-12)

TENNIS TAVOLO SASSARI John Oyebode, Andrea Puppo, Marco Cappuccio. All.: Santona.

ALFA FOOD BAGNOLESE Tommaso Giovannetti, Hampus Soderlund, Mihai Bobocica. A disp.: Jordy Piccolin. All.: Cristina Semenza.

ARBITRO Nicola Mazzuzzi.