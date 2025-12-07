Trasferte, in arrivo la sospensione del divieto

MANTOVA Sembra che il lavoro certosino delle parti interessate stia per fare i frutti sperati riaprendo le trasferte ai tifosi del Mantova. E non solo per quanto riguarda la gara del 13 dicembre a Cesena, ma anche per la trasferta successiva in quel di Carrara del 27 dicembre..

La chiave di volta pare sia la lettera che la lega si serie B ha inviato all’osservatorio sulle manifestazioni sportive in cui elenca tutta una serie di iniziative sociali e solidali intraprese dal Cesena proprio in occasione della gara con il Mantova ragion per cui sarebbe inopportuno non avere la tifoseria ospite peraltro gemellata con quella di casa da decenni.

La missiva è stata inviata al ufficio di gabinetto del ministro Piantedosi per una decisione in merito. E ciò che potrebbe emergere nelle prossime ore sarebbe appunto uno sconto sul divieto che dovrebbe terminare a fine mese, ma che in realtà si esaurirebbe già la settimana prossima.