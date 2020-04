Tennis Tavolo serie A2 m – Damiano Seretti promosso in A1 con Reggio Emilia

REGGIO EMILIA Una grande gioia in un periodo così difficile come quello della pandemia-Coronavirus. La maglia è quella reggiana, ma anche lo sport mantovano può regalarsi un sorriso grazie al verdetto che ha interessato il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval in cui milita il castellano Damiano Seretti. Ieri la Fitet ha decretato conclusa la stagione 2019-2020, che al momento della sospensione vedeva Reggio in testa nel girone A di A2. Tutto questo quando mancavano tre giornate al termine e con i reggiani a +3 su Cagliari, grande rivale che avrebbe provato il ribaltone anche con lo scontro diretto dell’ultimo turno in terra sarda. La Fitet ha deciso di tenere valide le promozioni (anzi portandole da una a due) e così Reggio Emilia ottiene il diritto a calcare il massimo palcoscenico dopo il suo ventunesimo anno consecutivo di serie A. Nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per diciannove punti su ventidue: questi i numeri di una stagione trionfale dove Seretti ha dato un sostanziale contributo (16 vittorie individuali su 21) in una squadra a maggioranza piacentina completata da Mattia Crotti, Stefano Ferrini e Luca Ziliani. Per il talento di Castel Goffredo, un’altra impresa dopo la conquista dello scudetto nella scorsa stagione con la maglia di Messina. «Non si può descrivere l’emozione di vincere uno scudetto – racconta Seretti – però non è stato da meno vincere questa A2, per me una sensazione non nuova (2011-2012 nella sua Castel Goffredo, ndc). Eravamo i favoriti, ma sapevamo che Cagliari sarebbe stata una grande rivale. Le nostre armi: determinazione, costanza dei risultati, forza del gruppo e tenere duro nei momenti difficili. Il braccio di ferro con Cagliari ha sempre tenuto alta la tensione. A Reggio mi hanno fatto sentire subito uno di loro e mi sono trovato benissimo».