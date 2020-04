Calcio – Alessandro Bevini star su Instagram. E Bobo Vieri lo chiama in diretta

MANTOVA – Colonna portante del San Lazzaro e poi vice di mister Cobelli fino alla scorsa stagione, Alessandro Bevini, per tutti il “Bevo”, è diventato popolare sui social. Su Instagram ha animato la quarantena dei suoi amici con il karaoke, ma la chicca è arrivata lunedì sera nella diretta di Christian Vieri, il quale interagisce con altri grandi campioni del calcio, dando la possibilità ai suoi fan d’intervenire tra una chiacchierata e l’altra. “Cammello” è la parola d’ordine. E se hai fortuna, Bobone chiama. «Ci provavo da una decina di giorni – racconta Alessandro – l’altra sera mi ha chiamato ed è stata una grande emozione. Vieri è stato un grande campione che ho vissuto da tifoso dell’Inter. Non potevo crederci, non sapevo cosa dire». Per certificare l’intervento in diretta, il “Bevo” ha fatto salutare anche la moglie e il figlio con un bel “Forza Inter”. «Bobo ha azzeccato la formula giusta. Permette a tutti d’interagire. E poi sono delle belle dirette, perché si ascoltano aneddoti divertenti. Esattamente come facevamo tra di noi. Con la differenza che loro sono dei grandi campioni. Ma la vita di spogliatoio è la stessa in tutte le categorie». (tombell)