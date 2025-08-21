Terza Cat. – Bruschi: “Correggioli, si comincia. Mettiamo basi solide”

Correggioli Al via ieri col raduno la nuova stagione del Correggioli di patron Fabio Bellini, alla prima storica esperienza in Terza, dopo tanti successi negli amatori. L’allenatore Cesare Bruschi fa il punto: «La felicità di essere arrivati qui è la stessa di un bambino che va al luna park. Poter partecipare ad un campionato di categoria dopo 54 anni da amatori è un traguardo memorabile. Ci stiamo preparando al meglio». Il calendario è molto fitto: «Il primo impegno sarà l’amichevole col Quistello il 23 agosto, poi giocheremo il 30 contro gli amatori di Castelmassa e il 5 settembre al Memorial Bonatti. Non avremo un attimo di respiro perchè già il 6, meno di 24 ore dopo, avremo l’appuntamento in coppa Mantova contro il Segnate. Il weekend successivo ci sarà la prima di campionato, per arrivare al 24 settembre col derby di coppa contro l’Ostiglia. Fortunatamente avrò a disposizioni tanti giocatori e potrò schierare anche due formazioni distinte all’occorrenza. Questo per noi sarà un anno di grandi cambiamenti e di crescita sostanziale, dovremo gettare basi solide per una permanenza duratura. Non meno importanti – conclude Bruschi – i principi di gioco. Puntiamo a finire nella parte sinistra della classifica». (fraga)