Triathlon – Cano e Mantova si fanno onore a Cervia

MANTOVA Oltre 1500 atleti hanno partecipato a Cervia al classico weekend di fine stagione con i Campionati Italiani assoluti e Under 23 di triathlon sprint, a squadre e individuali. Folta la rappresentanza virgiliana con i portacolori di Cano e Mantova Triathlon.

La società di Cittadella si è presentata in forze a Cervia, dove Werner Broz, Lorenzo Toso, Matteo Beccari e Nicoletta Di Giacomo hanno ben figurato nella prova individuale del sabato, una competizione durissima che vedeva al via i migliori atleti nazionali. Domenica si è svolta la gara a squadre, sempre su distanza sprint, e la Cano ha schierato al via ben quattro compagini maschili ed una femminile, con un unico scopo, divertirsi. E cosi è stato. Per le ragazze il team era composto da Stefania Quaini, Serena Sgarbi e Monica Gorni, mentre gli uomini si sono suddivisi appunto in quattro formazioni così composte. Team 1: Gianluca Begnozzi, Franco Toso, Matteo Gioni, Massimo Pedrazzoli. Team 2: Andrea Mariani, Michele Del Canto, Giacomo Manfredini, Davide Costanzi. Team 3: Manuel Villa, Ivan Luppi, Mattia Testa, Matteo Beccari. Team 4: Gianmarco Carra, Domenico Pilliero, Werner Broz.

Altri atleti della Canottieri Triathlon hanno invece partecipato domenica mattina alla Mezza Maratona di Mantova, ovvero Matteo Dalmaschio, Massimo Benedini, Marco Aldrovandi, Davide Colognesi, Andrea Rossi e Sergio Sacchini.

Tornando al weekend dei Campionati Italiani Assoluti, ottimi riscontri sono arrivati anche dalla meno nutrita, ma battagliera pattuglia del Mantova Triathlon. Nella prova individuale, Federico Banti è risultato il primo virgiliano al traguardo, 148° su 796 arrivati e primo nella categoria M3. Valentina Lapina si è piazzata 89ª assoluta su 245 atlete all’arrivo, seconda nella categoria S3. Hanno completato la gara maschile anche Gianmarco Mazzocchi (358°), Luca Sbroffoni (414°), Paolo Marangoni (621°) e Marco Benedini (725°).

Il quartetto di Mantova Triathlon composto da Banti, Sbroffoni, Lapina e Francesca Zacchè ha rappresentato la nostra città nella prova sprint a squadre mista (2 donne e 2 uomini) con la formula della staffetta, concludendo 43° tra le 50 squadre che hanno rappresentato il meglio del triathlon italiano. E con la Coppa Crono, la principale competizione nazionale di triathlon a squadre a cronometro, si è concluso il fine settimana di gare a Cervia anche per il Mantova Triathlon. Il team composto da Busi, Ganda e Mazzocchi si è ben difeso, dimostrando un ottimo affiatamento e piazzandosi 57° sulle 215 formazioni giunte al traguardo.