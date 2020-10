Calcio Serie C – Il Mantova perde 2-0 a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap) Il Mantova torna a mani vuote dalla trasferta di San Benedetto. I biancorossi non demeritano, ma vengono trafitti due volte nel primo tempo da Nocciolini e Botta e non riescono più a riaprire il match. Il maggior cinismo dei marchigiani, unito ad un tasso tecnico superiore, ha fatto la differenza. I biancorossi restano dunque fermi a 6 punti in classifica. Mercoledì si torna in campo: ospite al Martelli (ore 15) sarà il Matelica.

La cronaca

Buonasera dallo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto. Sta per cominciare Sambenedettese-Mantova, valida per la quinta giornata di campionato. Un altro match difficile per i biancorossi, contro un’altra delle squadre candidate alla promozione. Mister Troise deve fare a meno degli infortunati Guccione e Panizzi, oltre che di Baniya non ancora recuperato. Samb senza lo squalificato Liporace e l’infortunato (ex biancorosso) Cristini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

SAMBENEDETTESE-MANTOVA 2-0

SAMBENEDETTESE: Nobile; Di Pasquale, Scrugli (88′ Lavilla), D’Ambrosio, Enrici; Mawuli, Angiulli (88′ Serafino), D’Angelo (54′ Masini); Botta; Lopez (89′ Lescano), Nocciolini (59′ Bacio Terracino). A disp.: Laborda, Biondi, Occhiato, Malotti, De Goicoechea, De Ciancio. Allenatore: Montero.

MANTOVA: Tozzo; Bianchi (46′ Zanandrea), Milillo, Checchi, Silvestro (61′ Ganz); Lucas, Zibert (46′ Militari), Gerbaudo; Cheddira (70′ Zappa), Vano, Rosso (46′ Di Molfetta). A disp.: Bertolotti, R. Tosi, F. Tosi, Saveljevs, Esposito, Mazza, Cortesi. All.: Troise.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno (assistenti: Dell’Olio e Pappagallo di Molfetta).

RETI: 33′ Nocciolini, 42′ Botta

NOTE: Ammoniti: Zibert, Nobile, Maxi Lopez. Calci d’angolo: 1-12. Recupero: 0′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui. Terza sconfitta per il Mantova.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ Il Mantova conta ben 10 calci d’angolo, ma proprio non ce la fa a bucare la rete di Nobile.

82′ Insidioso traversone dalla destra di Di Molfetta su cui non riesce a intervenire Vano.

80′ Il portiere della Samb anticipa in uscita il solito Ganz.

79′ Ancora un intervento di Nobile su un bel diagonale di Ganz.

78′ La Samb controlla agevolmente le deboli sortite offensive dei biancorossi.

74′ Grande intervento del portiere di casa su bolide di Ganz. Palla in calcio d’angolo.

72′ Zappa cerca di mettersi subito in evidenza con una progressione che non dà frutti.

70′ Quinto e ultimo cambio nelle fila del Mantova: esce Cheddira, entra Zappa.

68′ Non succede nulla in questa fase. Il Mantova non riesce a rendersi pericoloso.

61′ Troise si gioca la carta Ganz. Esce Silvestro.

61′ Bordata di Maxi Lopez, Tozzo si oppone con i pugni.

57′ Traversone basso di Di Molfetta dalla sinistra, Nobile si distende e blocca.

56′ Fase confuse con parecchi errori da ambo le squadre.

52′ La Samb va vicina al 3-0 in contropiede con D’Angelo la cui conclusione viene deviata da un difensore biancorosso.

51′ Mantova in avanti con un potente destro di Lucas dalla lunga distanza che si stampa sul corpo di Gerbaudo.

49′ Cross di Di Molfetta, il sinistro di Silvestro finisce abbondantemente alto.

47′ Tozzo in uscita abbranca la sfera anticipando Maxi Lopez.

46′ Tripla sostituzione in casa Mantova: entrano Di Molfetta, Zanandrea e Militari per Rosso, Bianchi e Zibert. Comincia la ripresa.

Primo tempo

45′ Il primo tempo si chiude senza alcun minuto di recupero. A tra poco per la ripresa.

43′ Risultato ingeneroso per il Mantova, ma la Samb, a differenza dei biancorossi, ha saputo capitalizzare le due occasioni avute.

42′ Raddoppio della Samb con un gran sinistro di Ruben Botta da 30 metri che sbatte sulla traversa e cade oltre la linea.

40′ Biancorossi volenterosi ma imprecisi.

35′ Il Mantova prova a reagire all’immeritato svantaggio.

33′ Samb in vantaggio con Nocciolini che con un destro a rientrare dal limite dell’area (deviato da un biancorosso) beffa Tozzo all’incrocio.

32′ Padroni di casa pericolosi con Botta, Tozzo devia.

31′ Ben 6 i corner conquistati dal Mantova in mezz’ora.

31′ Il Mantova insiste. Buon momento per i biancorossi, Samb in difficoltà.

29′ Terzo corner per il Mantova su testa di Cheddira deviata da un difensore. Poco dopo è Zibert a rendersi pericoloso con una conclusione di poco fuori.

26′ Errore di Bianchi in retropassaggio, Maxi Lopez si avventa sul pallone ma trova l’opposizione di Checchi.

22′ Cresce il Mantova, sempre più intraprendente col passare dei minuti.

19′ Occasione per il Mantova: traversone lungo, il portiere esce male, testa di Vano ma un Scrugli allontana la sfera quasi sulla linea.

17′ Primo corner per il Mantova. Batte Silvestro, nulla di fatto. Il match ancora non decolla.

15′ Primo ammonito del match: è Zibert per fallo su Maxi Lopez.

11′ Colpo di testa di Vano su cross di Silvestro al culmine di una bella azione in velocità, palla sopra la traversa.

10′ Pochi sussulti in questi primi 10 minuti. Il Mantova tiene bene il campo, la Samb non punge.

6′ Nessun pericolo dalla bandierina.

5′ Leggerezza di Tozzo, Maxi Lopez prova ad approfittarne, palla a Botta e tiro deviato in angolo.

3′ Punizione di Zibert, la barriera respinge.

Il Mantova, in maglia rossa, ha battuto il calcio d’inizio.