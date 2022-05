Basket serie A2 m – La Staff pronta per gara-2 a Verona

Mantova Dopo una gara-1 apprezzabile e battagliera per la Staff, è tempo di rimettere piede sul pullman e dirigersi nuovamente verso l’Agsm Forum di Verona. Stasera si gioca infatti il secondo match della serie contro la Tezenis, con palla a a due alle ore 20.45. E’ una partita particolarmente delicata: in caso di nuova sconfitta, venerdì alla Grana Padano Arena i biancorossi si ritroveranno già spalle al muro; con la vittoria, invece, gli Stings ribalterebbero in un colpo solo inerzia e fattore campo della serie. E’, insomma, una partita dal peso specifico enorme. «Siamo soddisfatti di quanto fatto nella prima gara – afferma il centro Antonio Iannuzzi – perché abbiamo dimostrato a noi stessi che è una serie che si può portare avanti e possiamo anche fare un gran colpo. Sta tutto nelle nostre mani, nel gestire forse meglio alcuni momenti della partita e cercare di essere sempre così duri e fisici per tutti i 40 minuti. In gara-2 mi aspetto una partita, se non uguale, anche più fisica. Pure loro hanno dovuto settare il gioco per capire cosa serviva per vincere la sfida, quindi sicuramente metteranno ancora più fisicità; dobbiamo semplicemente andare lì con ancora più voglia e più fame ed evitare errori, essere sempre più uniti e così la possiamo portare a casa».

L’assistant coach Nicolas Zanco ribadisce il concetto: «Gara-2 si svolgerà sulla falsariga della prima partita – dichiara – Verona cercherà con la sua fisicità di rompere il nostro sistema offensivo, non vuole farci correre perché sa bene che in campo aperto possiamo creare pericoli. Noi, in primis dalla difesa, dobbiamo cercare di avere qualche canestro in più e cercare di attaccare la difesa di Verona in velocità. Dovremo cercare anche qualche canestro in più da dentro l’area».

Non filtra particolare ottimismo per il recupero di Spizzichini dopo la contusione alla schiena che gli ha impedito di concludere il match di sabato. Il gm Casalvieri, a domanda sulla disponibilità dell’ex Virtus Bologna, replica con un eloquente: «Non credo». La sua disponibilità rimane in bilico, in caso di forfait tornerà nelle rotazioni Martino Mastellari, relegato in tribuna dopo l’arrivo di Potts.

La biglietteria dell’Agsm Forum sarà aperta dalle ore 19.

Leonardo Piva