Triathlon – Werner Broz brilla a Riccione e strappa il pass per il Mondiale

MANTOVA La stagione del triathlon è ormai entrata nel vivo e si susseguono gli appuntamenti per gli atleti delle società mantovane. Nella giornata del primo maggio si è disputato l’impegnativo Challenge Riccione, uno degli appuntamenti clou del calendario nazionale sulla “mezza distanza” (1,9 km di nuoto, 92 km in bici e 21,1 km di corsa). L’alfiere e atleta di punta della CanoTriathlon, Werner Broz, ha completato la prova con il tempo di 4 ore 24 minuti e 43 secondi, quarto nella categoria M3 e 106esimo assoluto. Ma soprattutto ha strappato il pass per il mondiale di Samorin, in Slovacchia, in programma dal 18 al 21 agosto. Ottime prestazioni anche da parte dei portacolori del MantovaTriathlon, Mattia Rossetti e Gian Marco Mazzocchi, che hanno chiuso la prova rispettivamente in 4:27:29 (30° categoria S3, 118° assoluto) e 4:31:42 (23° categoria M2, 150° assoluto).