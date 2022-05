Volley femminile – Medole cede il titolo di B2. Alla Polriva?

MEDOLE Lunedì sera si è svolta la cena di chiusura della stagione agonistica dell’Intermedia Medole, almeno per quanto concerne il campionato di B2, terminata sabato con una delle tante vittorie ottenute nel campionato nazionale. E’ stata l’occasione, per la dirigenza, per fare i doverosi ringraziamenti all’intero gruppo squadra, allo staff tecnico (e non) che hanno contribuito al buon esito della stagione. Il quarto posto assoluto in classifica, ottenuto da matricola, è senz’altro un risultato di prestigio.

Nonostante questo, il presidente Luca Zani ha comunicato la scelta presa dalla società, la più importante, per la stagione a venire. L’Intermedia Volley Medole non parteciperà al prossimo campionato di B2. Una decisione sofferta ma fortemente voluta, di tornare ad investire in maniera importante nel settore giovanile, vera vocazione del sodalizio medolese. Nella prossima stagione la prima squadra disputerà una categoria regionale con le giovani del vivaio supportate da qualche innesto d’esperienza. «La scelta non rappresenta un addio, ma un arrivederci a breve – comunica la società – questa decisione vuole essere da stimolo per le nostre piccole e giovani atlete. A loro vogliamo mandare forte e chiaro un messaggio: la società dedicherà al settore giovanile la maggior parte delle attenzioni ed energie, con l’ambizione di portare loro in alto!».

La società, inoltre, sta avviando alcune collaborazioni strategiche con le società vicine per favorire il movimento pallavolistico fortemente colpito dalle restrizioni Covid degli ultimi due anni. La più importante probabilmente con la Pallavolo Peschiera il cui dialogo è iniziato da mesi per un reciproco aiuto e interscambio, sia in ambito nazionale – le benacensi stanno per affrontare i playoff promozione per la B1 – sia in ambito giovanile. Al titolo di B2 si è invece interessata la PolRiva retrocessa in C, che ha confermato in panchina Francesco Sgarbi. E l’Intermedia potrebbe fare la C. Insomma, un piccolo passo indietro per poterne fare due in avanti nel prossimo futuro.