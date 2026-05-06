Tuffi – I baby della Mincio brillano a Bolzano

BOLZANO A Bolzano, in occasione della seconda prova del campionato nazionale esordienti C1 e C2, la Canottieri Mincio si conferma tra le migliori scuole italiane di tuffi. Protagonista assoluto della trasferta è stato Lorenzo Mariotto, impegnato nella categoria C2, capace di conquistare una medaglia d’oro dal trampolino 3 metri e due argenti, rispettivamente nel trampolino 1 metro e dalla piattaforma. Una prestazione completa e di alto livello che lo colloca tra i migliori della sua categoria. Buone indicazioni arrivano anche da Ludovica Berzoni, sempre tra le C2, che centra il podio con un terzo posto dal metro, sfiorando invece la zona medaglie nel trampolino 3 metri, dove chiude in quinta posizione. Solida anche la prova di Caterina Mantovani, che ottiene un sesto posto dal metro, un settimo dai 3 metri e soprattutto un convincente quarto posto dalla piattaforma, a ridosso del podio. Nella categoria C1, Adele Fornasini porta a termine una gara impegnativa, chiudendo al ventesimo posto dal metro e al diciottesimo dai 3 metri, accumulando comunque esperienza preziosa in un contesto nazionale altamente competitivo. I risultati ottenuti consentono alla Canottieri Mincio di conquistare un significativo settimo posto nella classifica generale su 20 società partecipanti.