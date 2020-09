Tuffi – Inga Afonina: “Con la Cano amore a prima vista”

MANTOVA Inga Afonina è la nuova allenatrice di tuffi della Canottieri Mincio. Piattafor- mista, ex olimpionica (5° a Barcellona nel 1992), 2 argenti ai campionati europei e 2 bron- zi, 17 volte campionessa assoluta dell’Urss, è in Italia dal 1994. Negli ultimi 10 anni è stata allenatrice nel centro federale Bentegodi di Verona, con cui proseguirà la collaborazione. Afonina lavorerà con Francesco Priori, che rimarrà il referente del settore. A lei saranno affidati il settore Propaganda e le leve più giovani. «Ho visto per la prima volta la Canot- tieri Mincio nel 2013, accompagnando mia figlia alla Coppa Splash. E’ stato un amore a prima vista, ho pensato che fosse un posto bellissimo e mi sarebbe piaciuto allenarci. Quando Massimo Nibioli mi ha proposto di venire ad insegnare qui ho accettato subito».