Tornano i Mangiari. Da giovedì per 11 giorni buon cibo dal mondo e musica in riva al lago

MANTOVA Tornano i Mangiari da questo giovedì (15 giugno) per undici giorni fino a domenica 25 giugno. La manifestazione iconica, che dal 2012 dà il via all’estate mantovana, unirà buon cibo dall’Italia e dal mondo, musica e divertimento all’aperto, nella cornice unica dei giardini del Lungolago Inferiore della città, tra Porto Catena e il Castello di San Giorgio. In scena decine di taverne all’aperto e street food, spazi eventi con musica dal vivo, dj set, balli latini, fitness ed eventi collaterali. I Mangiari saranno aperti con ingresso gratuito tutte le sere dalle 18. Giovedì alle 19 è in programma il taglio del nastro insieme alle autorità. L’evento, che quest’anno raggiunge l’edizione numero undici, è patrocinato da Comune di Mantova e Parco del Mincio.

Protagonista è, come sempre, il buon cibo. Tra le decine di stand ci sarà tanto spazio per curiosità e golosità dal mondo, ma anche specialità regionali e locali. Tra gli altri, carne argentina, specialità greche, paella e sangria spagnole, piatti messicani, whisky irlandesi, cocktail cubani, carne alla griglia toscana, arrosticini abruzzesi, puccia con polpo pugliese, pizza in teglia, hamburger di pesce, panini gourmet di fassona piemontese, panzerotti, bombette, arancini, dolci napoletani e siciliani, churros, le frittelle della Lella, risotti mantovani, tortelli e agnoli. Tra le novità di quest’anno, l’American Barbecue con pulled pork, hot dog e ribs e il panino con il cotechino abbinato ai gin artigianali del mantovano Ciocapiat. In più, in questa edizione ci sarà un focus particolare sulle birre artigianali grazie alla presenza di numerosi produttori, il mitico Birrabus ricavato in un vero scuolabus vintage e la divertente Beer Ambulance.

Ricco il programma degli eventi. Tutte le sere, durante l’aperitivo (dalle 19), l’arena del Castello ospita esibizioni e lezioni prova di fitness e balli latini insieme alle palestre e alle associazioni sportive mantovane. In serata (dalle 21.30) musica dal vivo e dance con dj. Tra gli appuntamenti in calendario il ritorno di due band di culto mantovane, Galpedro (martedì 20) e Frenchi Fagiano (venerdì 23) e la preview del Mantova Pride (venerdì 16) con la finale del concorso per drag queen presentato dalle Salamandra Sisters. Nel secondo weekend raduno di Fiat 500 storiche con il Club Sinc Sent.

L’organizzazione dell’evento si conferma 100% mantovana a cura di Green Studio e A.Tema, mentre ad accompagnare la manifestazione, anche quest’anno, c’è la grafica coloratissima e ormai iconica che abbina i simboli di gusto e vista ai suoni onomatopeici, trasmettendo perfettamente lo spirito vivace e allegro di uno degli eventi più amati dai mantovani.

Per tutte le informazioni: www.imangiari.eu, Facebook “I Mangiari”, Instagram @imangiari.