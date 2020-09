Tennis tavolo A1 femminile – Brunetti e PaninoLab, il derby è in coda

MANTOVA La Fitet ha pubblicato il calendario del campionato di A1 femminile, che vedrà al via due compagini virgiliane, la Brunetti Castel Goffredo e la Bagnolese PaninoLab. Il torneo si aprirà nel weekend del 6/7 novembre e le due mantovane giocheranno in casa contro le sarde: le castellane di Alfonso Laghezza ospiteranno il Norbello, le bagnolesi di Cristina Semenza e Laurentin Capra il Quattro Mori Cagliari. Nella seconda giornata (14-15 novembre), la Brunetti renderà visita al Cortemaggiore per l’ennesimo capitolo di una sfida infinita, mentre la la PaninoLab sarà ospite del Norbello. Il derby andrà in scena alla quinta e ultima giornata (andata a Castel Goffredo, ritorno a Bagnolo), ma non si sa ancora quando visto che la Fitet ha definito solo le date dei primi tre turni. «Ho chiesto spiegazioni in proposito – spiega Franco Sciannimanico, gm della Brunetti – non ho ricevuto risposta. Forse perchè ai primi di dicembre ci sono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Federale. Castel Goffredo comunque vuole essere ancora protagonista. Abbiamo subito una gara tosta contro il Norbello, che si è rinforzato: con Eppan e Cortemaggiore sarà una delle nostre rivali principali. E poi ci metto la Bagnolese, che affronteremo all’ultima giornata: ha allestito una squadra per puntare al titolo».

«Io avrei cominciato il campionato prima – dice da casa PaninoLab il responsabile Paolo Frigeri -. Speriamo si giochi col pubblico, anche se solo a Bagnolo e Castel Goffredo c’è tanta gente ad assistere alle partite. L’esordio col Quattro Mori è insidioso, abbiamo comunque una buona squadra e non nascondiamo di avere delle ambizioni».