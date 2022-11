Italrugby, convocato Rizzoli in preparazione del Test Match contro l’Australia

VERONA – Prima giornata di lavoro a Verona per la Nazionale Italiana Maschile che, dopo la vittoria per 49-17 contro Samoa all’esordio nelle Autumn Nations Series, inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il secondo Test Match autunnale in calendario sabato 12 novembre alle 14 allo Stadio Franchi di Firenze contro l’Australia, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Tv8.

Mattinata dedicata alla review del match vinto contro Samoa e analisi video del prossimo avversario, mentre nel pomeriggio la Nazionale si sposterà al Payanini Center per un allenamento prima in palestra – diviso per reparti – e collettivo sul campo dove al termine è in calendario un meet&greet con i tifosi presenti che avranno l’occasione di salutare gli Azzurri.

In serata raggiungerà il gruppo Azzurro anche Luca Rizzoli, pilone classe 2002 in forza alle Zebre Parma – protagonista con l’Italia U20 nello scorso Sei Nazioni di categoria – sceso in campo con l’Italia XV a gara in corso sabato 5 novembre nel match giocato in casa dei Leicester Tigers e convocato dallo staff tecnico in preparazione della partita contro l’Australia.