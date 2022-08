Il centro storico pattugliato dalle 10 della mattina all’una di notte dai vigili

MANTOVA Risse violente in piazza Broletto, in via Giustiziati, in via Roma, insomma in pieno centro. Da qui un invito ad adottare misure restrittive da parte dei capigruppo di minoranza Stefano Rossi (Mantova ideale) e Pier Luigi Baschieri (Forza Italia). Ma quell’invito è respinto in modo categorico dall’assessore alla Polizia locale Iacopo Rebecchi che assicura il massimo impegno dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine, tanto che la stessa ultima occorrenza di via Roma, che ha scatenato la polemica dei consiglieri, da lui stesso viene smorzata nei toni e negli effetti: «La rissa è durata pochissimi moniti, e dietro segnalazione sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri da via Chiassi».

Impossibile fare di più e meglio, per il titolare della sicurezza. «La Polizia locale, assieme alle altre forze dell’ordine – prosegue Rebecchi –, partecipa in maniera assidua alla programmazione della sicurezza cittadina. Una pattuglia appiedata è in centro storico dalle 10 di mattina all’una di notte tutti i giorni dell’anno per controllare la “movida” e per scoraggiare o sedare eventuali tafferugli. Dipingere Mantova come un posto insicuro non solo fa male alla città, ma anche alla sua vita, al suo commercio e al centro stesso. Purtroppo però vedo che Rossi e Baschieri fanno solo polemica senza una minima cultura di governo. Ripeto: il centro cittadino (ma anche le periferie) è sicuro ed è presidiato in continuazione dalla Polizia locale e dalle altre forze dell’ordine».

Secondo l’assessore, nel solo 2021 (ultimo dato consuntivo) la Polizia locale ha risposto a 6.768 richieste di intervento, contro le 6.137 dell’anno prima (+10,28%), incrementando anche i posti di controllo stradali (710 – +18,93), il pattugliamento serale e notturno (610), impiegando nel complesso 1.830 unità. Il tutto per quasi 11mila ore di pattugliamento, con un incremento di attività del 4,7% sull’anno prima. Insomma, un’attività che ha comportato una diminuzione degli interventi per risse o dissidi tra privati del 24%.

«Se i consiglieri di opposizione dicono questo per avere qualche like in più sui loro profili social, sappiano anche che tale atteggiamento diventa devastante per il profilo e per l’immagine della città. Converrebbe loro che frequentassero di più Mantova, che è una città sicura per tutte le fasce d’età, e controllatissima anche contro gli abusi di alcol».