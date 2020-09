Tennis – Mantova elegge i campioni provinciali giovanili

MANTOVA La scorsa settimana si sono disputati i Campionati Provinciali Giovanili che hanno visto la partecipazione complessiva di 100 giovani tennisti tesserati in Provincia di Mantova, nati dal 2004 al 2014. Vediamo tutti i risultati (tra parentesi i circoli ospitanti).

Under 8 Misto (At Suzzara) – Semifinali: Ricardo Baratti (AT Suzzara) b. Andrè Zacchi (TC Ostiglia) 4-1; Matteo Grotti (AT Suzzara) b. Elia Brunello (AT Suzzara) 4-0. Finale: Baratti b. Grotti 4-1 4-0.

Under 10 M&f (Tc Guidizzolo) – Femminile semifinali: Giada Taietti (TC Roverbella) b. Sofia Popa (CT S.Giorgio) 6-0 6-1; Emma Pigozzi (AT Suzzara) b. Matilde Dal Cero (TC Goito) 6-0 6-1. Finale: Taietti b. Pigozzi 6-4 6-3.

Maschile semifinali: Leon Oleatti (Canottieri Mincio) b. Marco Colletti (TC Guidizzolo) 6-0 6-4; Mattia Brunelli (CT S.Giorgio) b. Francesco Cabrini (TC Guidizzolo) 6-0 6-3. Finale: Oleatti b. Brunelli 6-7 7-6 10-5.

Under 12 M&f (Tc Mantova) – Femminile semifinale: Sara Bonati (TC Roverbella) b. Valentina Buoncuore (AT Suzzara) 3-6 6-3 11-9; Finale: Bonati b. Silvia Ferrari (TC Goito) 6-4 1-6 10-8.

Maschile semifinali: Pietro Barbieri (Canottieri Mincio) b. Cristiano Tonini (TC Goito) 6-3 7-5; Alessandro Ferrari (AT Suzzara) b. Filippo Rasini (AT Suzzara) 6-4 6-2. Finale: Barbieri b. Ferrari 6-2 7-5.

Under 14 M&f (Tc Goito) – Femminile semifinali: Vanessa Bernini (TC Goito) b. Lisa Biasi (TC Mantova) 6-4 3-6 10-7; Alice Recchioni (TC Mantova) b. Angelica Bianchi (TC Mantova) 2-6 6-0 10-5. Finale: Bernini b. Recchioni 6-2 6-1.

Maschile semifinali: Riccardo Baruffaldi (TC Goito) b. Carlo Alberto Angusti (Canottieri Mincio) 6-0 6-1; Pietro Colletti (TC Guidizzolo) b. Ludovico Ariotti (Canottieri Mincio) 1-6 6-4 10-8. Finale: Baruffaldi b. Colletti 6-2 6-3.

Under 16 M&f (Ct S.Giorgio) – Femminile semifinale: Nicole Buganza (TC Roverbella) b. Federica Borghi (Canottieri Mincio) 6-1 6-1. Finale: Buganza b. Caterina Carletti (Canottieri Mincio) 6-2 6-1.

Maschile semifinali: Tommaso Corradi (TC Mantova) b. Fabio Gamba (TC Castel Goffredo) 6-3 6-2; Andrea Rizzitelli (Canottieri Mincio) b. Alessandro Picchioni (CT S.Giorgio) 6-0 6-2. Finale: Corradi b. Rizzitelli 6-3 6-1.

In base a questi risultati, sommando i piazzamenti raggiunti e il numero di giocatori iscritti ai Campionati Giovanili, nella classifica per società primeggia nuovamente l’AT Suzzara seguita dalla Canottieri Mincio e dal TC Goito al terzo posto. Menzione d’onore per il TC Roverbella che giunge quarto dopo aver vinto tre titoli su quattro nel femminile.

Prossimo importante evento tennistico nella nostra provincia è un torneo che manca a Mantova dal 2004, ovvero gli Assoluti Provinciali Maschili e Femminili in programma alla Canottieri Mincio alla fine di settembre.