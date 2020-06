Volley B maschile – Gabbiano, ecco il libero Catellani

CERESE Prosegue il mercato in casa Gabbiano. Il ds Nicola Mazzonelli è attivissimo e ha messo a segno un altro colpo: Luca Catellani (classe ‘91), ruolo libero, è il secondo acquisto per il Top Team di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni, atteso da una nuova avventura nella serie B maschile. Il giocatore proviene dallo Stadium Mirandola, in cui ha giocato per due stagioni, e rileva Manuel Trentin, che saluta il club biancoblù.

«Spiace che Manuel ci lasci – spiega il diesse Nicola Mazzonelli – Purtroppo i suoi impegni di lavoro non gli permettono libertà al sabato, impedendogli dunque di continuare a dare al Gabbiano il suo apporto. Lo abbiamo sostituito con un atleta esperto e di grande valore come Catellani».

Catellani in precedenza ha giocato con San Martino, Casa Modena, Reggio Emilia, Fanton Modena Est, Anderlini Modena, prima di approdare allo Stadium Mirandola. Va ad aggiungersi alla prima new entry in casa Gabbiano, il centrale veronese Matteo Zanini che nell’ultima stagione ha giocato col Motta di Livenza, compagine trevigiana di serie A3.

Prima di Manuel Trentin avevano lasciato il Gabbiano Top Team il centrale Emiliano Giglioli, che ha deciso di smettere, e Manuel Bussolari, altro centrale, che ha trovato l’accordo con Mondovì, ancora impegnato in serie A2. Per quel che concerne altre partenze oppure altri innesti, il diesse Mazzonelli è al lavoro e conta comunque a breve di riuscire a mettere a disposizione dei due tecnici l’organico al gran completo, nell’attesa di sapere composizione del girone e data di partenza della prossima stagione.