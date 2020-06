Volley B1 femminile – Porto, l’opposto Brignole è il primo colpo

PORTO MANTOVANO Primo colpo di mercato in casa Ngs Porto. Dopo le conferme delle scorse settimane di Fiorellini, Ghirardelli, Montagnani, Oriente e Palumbo, ecco arrivare agli ordini di mister Biagio Marone un opposto. E che opposto: si tratta di Giulia Brignole, proveniente dal Vivigas Arena Volley in serie B1. Genovese di nascita, classe 1995 per 187 cm, Brignole nonostante la giovane età ha un lungo trascorso pallavolistico ad alto livello. Inizia in serie D a soli 15 anni nel progetto Valdimagra (Sp), poi tanta B1 e B2 a Valdimagra, Parma, Rieti, Villa Bartolomea e Castel D’Azzano (Vr). Soprattutto la sua carriera è impreziosita da una stagione in serie A2 a Sala Consilina (Sa). Giocatrice molto potente e “fisica”, Brignole risulta particolarmente incisiva in attacco ed anche a muro può farsi valere.

«Ho scelto Porto Mantovano perché ho ricevuto un sacco di indicazioni positive – dichiara il nuovo arrivo in casa Ngs – A cominciare dal capitano Martina Palumbo, la prima persona che ho interpellato, ma tutti coloro con cui ho parlato mi hanno dato riscontri positivi su questa società e su questo gruppo. La trattativa poi non è stata un problema, i dirigenti mi sono sembrate persone corrette e alla mano». Giulia verrà presentata online sulla pagina Facebook dell’Ngs Porto questa sera alle ore 19. I dirigenti non si fermano e sono in trattativa con una palleggiatrice. Per quanto riguarda la questione economica, Euromontaggi resta il main sponsor, ma la società sta cercando anche un co-sponsor e tra le altre cose ringrazia il Comune di Porto per la collaborazione nella ricerca e la gestione degli spazi.